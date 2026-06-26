Жёсткий ответ Лукашенко: Этого в Киеве не ожидали. "Эта война будет совсем другая" – прозвучало зловеще

09:39, 26 июн 2026

Президент Белоруссии рассказал, что вызвал представителей украинской стороны в Минск и передал через них предупреждение Зеленскому об изменении «качества войны» в случае эскалации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали своей реакции на требования украинского лидера Владимира Зеленского, который выдвинул Минску публичный ультиматум. Об этом стало известно из интервью белорусского президента журналистам, данного на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Информацию распространило агентство «БелТА».

Ранее Зеленский в недельный срок потребовал от Белоруссии демонтировать ретрансляторы, предположительно расположенные в Брестской и Гомельской областях. По версии украинской стороны, эти устройства применяются для наведения российских беспилотников при ударах по Украине.

Лукашенко рассказал, что публично на ультиматум не реагировал, однако ответ последовал по закрытым каналам: в Минск были вызваны представители киевской стороны. Через них белорусский президент направил предупреждение Зеленскому.

«Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и ещё втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая», — привело слова Лукашенко агентство «БелТА».

По словам белорусского лидера, в Киеве это послание восприняли. Он обратил внимание на последующее выступление Зеленского, в котором тот в аудиосообщении заявил, что Белоруссия выполнила условия ультиматума и отключила ретрансляторы.

Лукашенко также рассказал об изменении своего отношения к украинскому президенту за последние годы. По его словам, прежде он относился к Зеленскому с симпатией и публично не скрывал этого. Однако ряд политических шагов и высказываний украинского лидера, в том числе личные выпады в адрес Лукашенко, включая обращение «старик», кардинально изменили его оценку.

Белорусский президент тем не менее отметил, что по-прежнему готов к переговорам с Киевом. В то же время он дал понять, что риторика угроз в адрес Белоруссии остаётся неприемлемой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2