Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Спрос на бензин в России вырос на 30%

Спрос на бензин в России вырос на 30%

22:28, 26 июн 2026

Вице-премьер Александр Новак признал: Россия столкнулась с дефицитом топлива, который охватил больше 20 регионов, а спрос из-за ажиотажа подскочил на 20–30%.

Ограничения на продажу бензина на заправках действуют с начала июня. Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой — запасов сырья в стране хватает.

Проблема не в объёмах, а в логистике. По словам вице-премьера, перестройка цепочек поставок займёт какое-то время. Нефтяные компании уже подключили резервы, которые раньше не использовались.

Новак на совещании отдельно поручил обеспечить приоритетные поставки в регионы, где логистика зависит от природных и сезонных факторов. То есть там, где с перебоем топлива ждать просто некогда.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Цены на бензин обновили рекорд: что будет на заправках завтра
Потребитель в Башкирии
Цены на бензин обновили рекорд: что будет на заправках завтра
С сегодняшнего дня: в России ввели новый запрет на продажу бензина
Экономика в Башкирии
С сегодняшнего дня: в России ввели новый запрет на продажу бензина
Цена на бензин установила новый рекорд: цифры по-настоящему удивят
Потребитель в Башкирии
Цена на бензин установила новый рекорд: цифры по-настоящему удивят
Заправки объявили новые цены на бензин: такого не ожидали
Потребитель в Башкирии
Заправки объявили новые цены на бензин: такого не ожидали


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен