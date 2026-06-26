Спрос на бензин в России вырос на 30%
22:28, 26 июн 2026
Вице-премьер Александр Новак признал: Россия столкнулась с дефицитом топлива, который охватил больше 20 регионов, а спрос из-за ажиотажа подскочил на 20–30%.
Ограничения на продажу бензина на заправках действуют с начала июня. Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой — запасов сырья в стране хватает.
Проблема не в объёмах, а в логистике. По словам вице-премьера, перестройка цепочек поставок займёт какое-то время. Нефтяные компании уже подключили резервы, которые раньше не использовались.
Новак на совещании отдельно поручил обеспечить приоритетные поставки в регионы, где логистика зависит от природных и сезонных факторов. То есть там, где с перебоем топлива ждать просто некогда.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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