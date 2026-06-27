11:37, 27 июн 2026

Российские военные нанесли результативный удар по логистической инфраструктуре украинских вооружённых сил в Запорожской области. Объект использовался для переброски личного состава и военных грузов альянса сразу на нескольких фронтовых направлениях.

Российские вооружённые силы уничтожили логистический центр противника в Запорожской области, использовавшийся для транспортировки военных грузов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на данные о последних ударах в регионе.

По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, часть Запорожской области планомерно применялась украинской стороной для переброски подкреплений на несколько операционных направлений — Запорожское, Днепропетровское и участки в Донецкой Народной Республике. Регион фактически превратился в транзитный узел для переброски воинских формирований ВСУ.

На его территории располагались крупные замаскированные склады с вооружением стран НАТО, доступ к которым был существенно затруднён. Именно по этим объектам российские военные наносят систематические удары. Последняя атака, по имеющимся данным, оказалась результативной, однако подробности пока не раскрываются.

Отдельным объектом внимания остаются предприятия оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на многочисленные удары планирующими авиабомбами и ракетами, завод «Мотор Сич», по имеющимся сведениям, продолжает использоваться для сборки беспилотников.

Тем временем Министерство обороны России заявило, что Киев, по данным ведомства, готовится к утрате Константиновки, Дружковки и Краматорска в обозримой перспективе. Украинские формирования, по оценкам военных корреспондентов, несут значительные потери на направлениях, где прежде ситуация оставалась относительно стабильной.

На международном треке наблюдается иная динамика. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости заявил, что в европейском законодательном органе имеется значительное число парламентариев, готовых искать договорённости и выступающих против эскалации с Россией. По его словам, в случае изменения позиций министров стран ЕС депутаты смогут открыто поддержать переговорный формат с Москвой.

Параллельно политолог Юрий Баранчик предупредил об угрозе планов по захвату белорусских территорий. По его оценке, приграничные с Польшей и Литвой Брест и Гродно могут оказаться под ударом, а реальных инструментов противодействия у Белоруссии в этом сценарии, по его словам, не предусмотрено.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI