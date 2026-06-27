Сводка с фронтов СВО 27 июня: Москву вновь атаковали дроны, Красный Лиман трещит, локомотивы ВСУ превратились в мишени

11:43, 27 июн 2026

Российские подразделения продолжают наступление в районе Красного Лимана, беспилотники поражают железнодорожную инфраструктуру Украины, а ВСУ нанесли удары по Москве и промышленному предприятию в Волгограде — десять человек госпитализированы.

27 июня российские войска продолжают наступательные действия на восточном участке фронта, нанося удары по транспортным объектам и военной инфраструктуре противника. Одновременно украинские беспилотники атаковали Москву и Волгоград. О ключевых событиях суток сообщают Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», Министерство обороны России, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Красный Лиман: наступление не останавливается

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», подразделения группировки «Запад» последовательно улучшают своё положение на передовой. На протяжении последней недели ударам подверглись несколько механизированных и штурмовых бригад ВСУ, подразделения морской пехоты и территориальной обороны противника.

Штурмовые части 25-й армии методично уничтожают разрозненные группы украинских военных. Бойцы 67-й дивизии заняли 50 опорных пунктов и взяли под контроль 327 строений. За семь дней боёв в районе Красного Лимана противник, по сведениям канала, лишился более 220 военнослужащих, нескольких единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобильной техники.

Удары по транспортным узлам

Операторы БПЛА «Герань-2 Сикер» продолжают целенаправленно поражать железнодорожные объекты Украины. Уничтожены два локомотива в Запорожье, а также три единицы тяговой техники на перегоне между Малиновкой и Лозовой в Харьковской области. Подобные действия существенно затрудняют переброску личного состава, вооружений и боеприпасов по железной дороге.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил: по имеющимся у него данным, в общей сложности выведены из строя не менее пяти локомотивов. Кроме того, в Запорожье серия ударов пришлась по промышленным объектам, задействованным в обеспечении украинских военных.

Реактивная артиллерия и авиация

Министерство обороны России в утренней сводке подтвердило применение реактивной артиллерии: расчёт РСЗО «Град» группировки «Восток» нанёс удар по местам временного сосредоточения подразделений ВСУ в районе Великомихайловки Днепропетровской области.

По оценке Сергея Лебедева, наиболее интенсивные боевые действия разворачиваются на Покровском направлении. Там российская авиация активно применяет корректируемые авиационные боеприпасы, оказывая постоянное давление на позиции противника.

ПВО сбила девять беспилотников над Москвой

27 июня украинские вооружённые силы предприняли очередную попытку атаки на российскую столицу с применением беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны Министерства обороны перехватили семь БПЛА, следовавших в направлении города. Позднее он дополнил: сбиты ещё два беспилотника. В обоих случаях специалисты экстренных служб выехали на места падения фрагментов. В связи со сложившейся обстановкой временные ограничения вводились в работе московских аэропортов.

Волгоград: десять пострадавших после удара по предприятию

Ещё одним объектом атаки стало промышленное предприятие в Краснооктябрьском районе Волгограда. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о повреждении производственных объектов. По его данным, десять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу скорой помощи. Медики предварительно оценивают состояние пострадавших как не угрожающее жизни. Возгорания, возникшие после удара, были ликвидированы в короткие сроки. Жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры, по официальным данным, повреждений не получили.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI