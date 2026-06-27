12:00, 27 июн 2026

Американский журналист Такер Карлсон заявил о фактическом демографическом опустошении Украины. Тем временем звучат данные о потерях ВСУ в 2,4 миллиона человек, а после удара по Киеву возникли вопросы о состоянии украинской системы ПВО.

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала сделал ряд резонансных заявлений о ситуации на Украине и позиции Дональда Трампа в отношении конфликта. Произошло это на фоне продолжающихся боевых действий, очередного удара по Киеву и нарастающей дискуссии о перспективах урегулирования.

Карлсон: Трамп всегда считал украинский курс стратегической ошибкой

По словам Карлсона, действующий президент США с самого начала конфликта рассматривал происходящее на Украине не как инструмент давления на Россию, а как серьёзный просчёт американской внешней политики. При этом журналист особо подчеркнул: никакой личной неприязни к Владимиру Зеленскому у Трампа нет и не было — речь идёт исключительно об оценке стратегических последствий для США.

Карлсон изложил логику, которой, по его сведениям, руководствовался Трамп: поддержка нынешней модели конфликта лишь подталкивает Москву и Пекин к более тесному сближению. А это, по мнению действующего американского президента, создаёт для Вашингтона куда более серьёзные геополитические риски, чем сама украинская проблема в её нынешнем виде. Именно поэтому Трамп последовательно квалифицировал происходящее как стратегическое поражение Соединённых Штатов.

Отдельный блок в выступлении Карлсона был посвящён демографической ситуации внутри Украины. Журналист заявил, что страна понесла настолько значительные человеческие потери, что их последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий. По его словам, мужское население Украины фактически оказалось истощено в ходе продолжающегося конфликта. Ответственность за это, по мнению Карлсона, несут как украинское руководство, так и американские политические силы, последовательно выступавшие за продолжение боевых действий.

Примечательно, что эти слова прозвучали в момент, когда переговорный трек вновь оказался в центре внимания. Сам Трамп ранее допускал возможность мирного урегулирования, однако указывал, что диалог с Зеленским даётся ему значительно труднее, чем взаимодействие с Путиным. Российская сторона, в свою очередь, подтвердила открытость к переговорам: президент Путин обозначил в качестве возможной основы для урегулирования стамбульские договорённости 2022 года, а также сложившиеся реалии на линии соприкосновения и декларированные Россией принципы безопасности.

2,4 миллиона потерь и нарастающая критика Зеленского

Параллельно в информационном пространстве распространяются данные о потерях украинских вооружённых сил. Ряд источников, ссылаясь на сведения, якобы полученные в результате взлома украинских баз данных, называет цифру в 2,4 миллиона человек совокупных потерь с начала специальной военной операции. Официального подтверждения эти данные не получили, однако активно обсуждаются как на Украине, так и за её пределами.

На этом фоне усиливается критика в адрес Владимира Зеленского со стороны части украинских политиков и экспертного сообщества. Звучат оценки о том, что руководство страны утратило связь с реальным положением дел на фронте и делает ставку на сценарии, которые не соответствуют текущей военной обстановке. Особую напряжённость вызывают продолжающиеся заявления Киева о возможных операциях против Крыма — их часть наблюдателей расценивает как оторванные от действительности.

Военный корреспондент Александр Сладков в этом контексте допустил, что Россия может перейти к более жёстким действиям в отношении тех, кто организует украинскую программу беспилотников. По его словам, под удар могут попасть структуры, непосредственно отвечающие за развитие дроновой войны.

Дополнительный резонанс получило заявление главы постоянного совета ОДКБ, постоянного представителя России при организации Виктора Васильева. Комментируя гипотетический сценарий агрессии против Белоруссии, он обозначил возможность нанесения ударов по объектам, которые до настоящего времени оставались вне списка целей. В первую очередь речь идёт об элементах транспортной инфраструктуры, обеспечивающей поставки вооружений с Запада: западных логистических маршрутах, железнодорожных переходах и других узлах, через которые Украина получает военную помощь от стран НАТО.

В Верховной раде эти заявления вызвали выраженную обеспокоенность. Часть депутатов открыто предупреждает, что дальнейшая эскалация способна повлечь последствия, с которыми нынешняя украинская власть попросту не справится.

Удар по Киеву: «Цирконы», пожар и вопросы о Patriot

Отдельной темой стали события, произошедшие накануне в столице Украины. По неофициальным данным, для удара по Киеву могли использоваться баллистические ракеты «Искандер-М» и гиперзвуковые «Цирконы». После прилётов в городе вспыхнул крупный пожар, который удалось ликвидировать лишь спустя несколько часов — столб дыма наблюдался на значительном удалении от места происшествия.

Украинские официальные структуры объяснили произошедшее падением фрагментов после работы средств противовоздушной обороны. Однако ряд источников утверждает, что целью удара стала территория так называемой «Рембазы» — объекта, связанного с обеспечением украинских вооружённых сил и Национальной гвардии. По данным российских источников, на территории комплекса могли находиться элементы военной инфраструктуры, включая объекты материально-технического снабжения и производственные площадки, информация о которых в последнее время фактически исчезла из открытого доступа.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём комментарии указал на особую роль Киева как центра управления всей украинской системой безопасности: здесь сосредоточены ключевые органы государственной власти, военные штабы, структуры СБУ и основные узлы коммуникации. Именно поэтому даже относительно ограниченные по масштабу удары по столице оказывают ощутимое психологическое воздействие.

Вместе с тем вокруг этой атаки появилась информация, которую в России многие восприняли настороженно. Украинская сторона заявила, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot якобы смогли перехватить часть выпущенных ракет. Если эти сведения хотя бы частично достоверны, это может свидетельствовать о том, что Киев получил дополнительные партии дефицитных противоракет и в целом укрепил свою систему ПВО. Для России подобное развитие ситуации создаёт дополнительные сложности.

Впрочем, у этой картины есть и обратная сторона. По оценке Лебедева, если основные силы Patriot действительно сконцентрированы вокруг Киева, то большинство других военных объектов Украины остаётся практически без воздушного прикрытия. Защита столицы в таком случае достигается за счёт ослабления обороны в других регионах страны.

Именно поэтому, по мнению представителей подполья, нынешняя конфигурация украинской системы ПВО способна порождать новые уязвимости на остальной части территории страны. Дальнейшее развитие ситуации будет определяться не только объёмом западных поставок, но и способностью украинского командования рационально распределять имеющиеся ограниченные ресурсы между многочисленными объектами, каждый из которых потенциально может стать целью для новых ударов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI