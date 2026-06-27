"Что ещё должно произойти": Русские сторонники жёсткой линии призвали Путина отказаться от дипломатии и перейти к эскалации конфликта

12:05, 27 июн 2026

Сторонники силового сценария в России требуют прекратить дипломатические усилия и перейти к более жёстким военным действиям. Reuters зафиксировало рост подобных настроений после серии ударов украинских беспилотников по российской территории.

На фоне продолжающихся боевых действий и регулярных атак украинских беспилотников на объекты внутри России внутриполитическая дискуссия о дальнейшем курсе Москвы приобрела новое измерение. Агентство Reuters зафиксировало заметное усиление позиций тех, кто выступает за полный отказ от дипломатии и переход к принципиально иным методам ведения конфликта. Эта часть российского общественно-политического пространства настаивает: время переговоров прошло.

По оценке Reuters, напряжённость в среде сторонников жёсткой линии нарастала постепенно, однако после ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Крыму она вышла на принципиально иной уровень. Свою роль сыграло и разочарование в посреднических усилиях Вашингтона: часть представителей этого лагеря убеждена, что обещания США содействовать урегулированию на условиях, приемлемых для российской стороны, так и не были воплощены в практические шаги.

Агентство напоминает, что подобные круги и прежде придерживались максималистских позиций. В числе обсуждавшихся ими мер фигурировали различные сценарии эскалации — от ликвидации высшего украинского руководства до применения тактического ядерного оружия. Однако после новой волны ударов по российской территории интенсивность подобных высказываний заметно возросла.

В качестве показательного примера Reuters приводит позицию учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, озвученную им после атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод. По его словам, нынешняя логика конфликта требует от России действий принципиально иного масштаба.

«Что ещё должно произойти, прежде чем мы начнём сражаться по-настоящему? Война означает победу любой ценой. Украинцы находятся в состоянии войны, поэтому они сражаются всем, что у них есть», — заявил Малофеев.

Он также поставил вопрос о том, почему Россия не задействует весь имеющийся военный арсенал, включая ядерное оружие, которое, по его словам, создавалось предшествующими поколениями именно для подобных целей.

Reuters подчёркивает, что речь идёт не об единичных высказываниях. Аналогичные призывы звучат в ряде военных и политических Telegram-каналов. В частности, канал Obsessed by War призвал к систематическим массированным бомбардировкам крупных украинских городов с целью сделать их непригодными для проживания. Другие представители этого направления настаивают на том, что Москве следует полностью свернуть дипломатические контакты при участии американской стороны и сконцентрироваться исключительно на военном решении.

Логика сторонников жёсткого сценария сводится к следующему: любые переговорные инициативы лишь предоставляют Киеву дополнительное время для перегруппировки, получения западной помощи и продолжения сопротивления. По их убеждению, поиск компромисса несовместим с достижением поставленных целей — добиться их можно только военными средствами, без каких-либо уступок.

Вместе с тем источники Reuters, близкие к Кремлю, сообщают, что подобная риторика пока не оказывает прямого воздействия на процесс принятия решений. По их словам, Владимир Путин располагает устойчивой системой управления, позволяющей удерживать контроль над политической повесткой вне зависимости от давления отдельных общественных групп.

Тем не менее аналитики, опрошенные агентством, полагают, что полностью игнорировать эти настроения невозможно. По их оценке, непрекращающиеся призывы к эскалации способны формировать запрос на более решительные действия со стороны государства и тем самым осложнять пространство для дипломатического манёвра: любые попытки поиска переговорного выхода будут встречать критику со стороны наиболее радикальной части аудитории.

Эксперты также обращают внимание на показательное совпадение: эти заявления появляются именно тогда, когда вопрос о возможных переговорах периодически возникает в международной повестке. Таким образом, внутри России одновременно существуют два противоположных вектора: требования полностью отказаться от компромиссов — и сохранение официальной готовности к дипломатическому диалогу.

Как подчёркивает Reuters, Кремль на данный момент не поддерживает позицию наиболее радикальных представителей «ястребиного» лагеря. Официальная Москва продолжает сочетать военное давление с сохранением каналов для потенциального урегулирования, несмотря на нараставшие внутри страны требования перейти к принципиально иной модели действий.

Противоречие между сторонниками переговорного пути и теми, кто считает любые переговоры утратившими смысл, становится всё более заметным элементом российской общественно-политической дискуссии. Однако официальная позиция Москвы остаётся неизменной: возможность политико-дипломатического урегулирования с повестки дня не снята.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI