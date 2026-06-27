Перешёл все грани разумного: Зеленский "одобрил" сорокадневную операцию против России. Что будет дальше?

12:10, 27 июн 2026

Президент Украины сообщил об одобрении специальной операции, направленной на принуждение России к прекращению боевых действий. Параллельно российская армия продолжает наносить удары по украинским регионам.

Владимир Зеленский заявил об одобрении 40-дневной операции против России и подтвердил, что Киев продолжает курс на возвращение Крыма. Об этом украинский президент сообщил в своём Telegram-канале — после того как Служба безопасности Украины представила доклад об операциях против инфраструктурных объектов.

Зеленский перечислил инструменты давления на Москву: атаки на средней и большой дальности, а также иные механизмы воздействия. По его словам, Киев передал соответствующие предложения ключевым союзникам, а окружение российского президента уже получило сигнал о возможности проведения встречи и завершения войны. Теперь, по мнению украинского лидера, ответный шаг должна сделать российская сторона.

Отдельно Зеленский подтвердил, что Крымский полуостров остаётся приоритетом украинской политики. Он также высоко оценил работу спецслужб, указав на их вклад в оборону с применением беспилотников. По данным Bloomberg, в 2025 году Украина существенно увеличила количество ударов по энергетическим и сырьевым объектам на территории России, а их дальность достигла Уральского региона — около двух тысяч километров от границы.

Детали утверждённой 40-дневной операции украинский президент раскрывать не стал.

Ранее Зеленский выражал готовность к переговорам, однако Владимир Путин это предложение отклонил, призвав военных продолжать боевую работу.

Пока стороны обмениваются сигналами, на земле продолжаются удары. В Полтавской области пострадал промышленный объект. В районе нефтебазы в Покровском вспыхнул пожар, в Запорожье и Сумах атакам подверглись автозаправочные станции. В Днепропетровской области под обстрел попал Павлоградский завод технологического оборудования. В Орильском уничтожено несколько десятков грузовых автомобилей. Харьковская область почти сутки находилась под непрерывными ударами барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. Удар ракетным комплексом «Искандер-М» по ремонтно-механическому заводу в Кривом Роге вывел из строя производственные мощности, занимавшиеся восстановлением горнодобывающей техники.

Со своей стороны пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал на систематические атаки украинских беспилотников на гражданские объекты. Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 660 украинских дронов за прошедшую ночь в нескольких регионах страны.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI