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Наконец-то! Вся Украина в огне. Товарищ Ким добавил. "Смертельное уничтожение". Сразу пять ракет - на Киев

Наконец-то! Вся Украина в огне. Товарищ Ким добавил. "Смертельное уничтожение". Сразу пять ракет - на Киев

12:17, 27 июн 2026

Российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины. В Киеве поражён объект, предположительно являющийся складом боеприпасов — с места попадания идёт дым с характерным химическим запахом. Одновременно КНДР провела испытания обновлённых вооружений в присутствии Ким Чен Ына.

В ходе масштабных ударов, охвативших Запорожскую, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, российские войска поразили ряд военных объектов на территории Украины. Об этом сообщают тематические Telegram-каналы и издание aif.ru.

Авиабомбы ФАБ-500 были применены по позициям украинских формирований в нескольких регионах. В Днепропетровской области атаке подверглась временная база подразделений морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки. В Сумской области двумя авиабомбами уничтожен пункт управления беспилотниками. Ещё четыре боеприпаса поразили аналогичный объект близ населённого пункта Грузское в Донецкой Народной Республике.

В Киеве, по данным «Военной хроники», поражён объект, предварительно идентифицированный как склад боеприпасов ВСУ. По нему было выпущено пять ракет. С территории, куда пришлись удары, поступают сообщения о дыме с химическим запахом.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о «40-дневной операции против России», допустил, что развитие ситуации может обернуться против украинской стороны вплоть до того, что у России не окажется партнёров для переговоров по украинскому вопросу.

На фоне этих событий Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило об успешных испытаниях нескольких образцов вооружения. В частности, прошла проверку обновлённая 240-миллиметровая реактивная система залпового огня с 24 стволами, новая боеголовка специального назначения для тактических баллистических ракет, а также снаряд повышенной дальности для 155-миллиметровой самоходной гаубицы М-2018. На испытаниях лично присутствовал руководитель КНДР Ким Чен Ын. Военные эксперты расценивают новую боеголовку как потенциальную угрозу для аэродромов, морских портов и электростанций.

Издание «Военное обозрение» также напоминает о предшествующем признании украинской стороны: точность северокорейских ракет KN-23 достигла одного-пяти метров, что, по оценкам, фактически сопоставимо с показателями российского «Искандер-М».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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