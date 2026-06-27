12:24, 27 июн 2026

Британское издание Daily Express со ссылкой на немецкого генерал-майора заявило, что Россия разрабатывает ядерное оружие для размещения на орбите. По версии авторов материала, его применение может уничтожить треть низкоорбитальных спутников и парализовать глобальные системы связи и навигации.

Британское издание Daily Express опубликовало материал о предполагаемой российской космической программе, которая, по мнению ряда западных аналитиков, направлена на вывод ядерных зарядов на околоземную орбиту. Поводом для публикации послужили заявления немецкого военного специалиста.

Немецкий генерал-майор Михаэль Траут заявил, что Россия ведёт разработку секретного вооружения, предназначенного для размещения в космическом пространстве. По его словам, речь идёт о ядерных боезарядах, которые в случае применения способны поразить космические аппараты на высоте до 1900 километров. Согласно этим расчётам, под воздействием окажется не менее трети всех низкоорбитальных спутников.

Британские журналисты также указывают на потенциальные последствия такого сценария: мощный электромагнитный импульс, возникающий при подрыве заряда на орбите, способен нарушить работу глобальных систем связи, навигации GPS, международных банковских сетей и командных центров западных вооружённых сил.

В качестве косвенного подтверждения своих тезисов авторы материала ссылаются на инцидент, произошедший в начале текущего года: российские спутники сблизились с радиолокационным аппаратом финско-польской компании, который использовался украинскими вооружёнными силами в разведывательных целях. Западные эксперты до сих пор расходятся в оценках этого манёвра — была ли это демонстрация технических возможностей, попытка перехвата данных или проверка систем радиоэлектронного подавления.

Daily Express также предупреждает о возможном «эффекте домино»: столкновения обломков выведенных из строя спутников способны спровоцировать цепную реакцию, которая существенно затруднит дальнейшее использование околоземного пространства.

Следует отметить, что подобные публикации в западной прессе нередко появляются в контексте обсуждения оборонных бюджетов стран НАТО. Военные эксперты альянса регулярно используют тему угроз из космоса для обоснования запросов на финансирование новых военных программ. Кроме того, представление России как источника глобальной космической угрозы вписывается в более широкую информационную повестку, связанную с обоснованием военной поддержки Украины со стороны западных государств.

Официальная Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении первой перейти к активным действиям в космическом пространстве, квалифицируя шаги России как ответные меры на действия западных стран.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI