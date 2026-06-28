11:00, 28 июн 2026

Российские военные нанесли серию ударов по аэродрому, железнодорожной инфраструктуре и командным пунктам противника. Уничтожены два украинских истребителя, локомотивы, топливозаправщик и аэродромный персонал. Погибли офицеры ВСУ, в том числе начальник отделения пограничного отряда. Параллельно фиксируется скопление сил противника в направлении Брянской области — военные аналитики допускают отвлекающий манёвр перед основным наступлением.

На аэродроме Вознесенск в Николаевской области ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29, топливозаправщик и наземную технику. Удары нанесены в ходе продолжающихся боевых действий. По имеющимся данным, оба самолёта были снаряжены авиационными средствами поражения и готовились к боевому вылету. Об операции сообщило Министерство обороны России.

Огонь на аэродроме

По данным Министерства обороны России, для поражения целей применялись барражирующие боеприпасы «Герань-4 Сикер». В момент нанесения удара один из МиГ-29 находился в железобетонном укрытии и проходил дозаправку от топливозаправщика. Оба самолёта были оснащены авиационными средствами поражения и готовились к вылету.

В результате атаки уничтожен не только авиапарк: сгорел топливозаправщик, повреждена наземная аэродромная техника, среди обслуживающего персонала, прибывшего для подготовки воздушных судов, зафиксированы потери. Аэродром Вознесенск оказался выведен из строя.

Продвижение на нескольких направлениях

На Добропольском направлении российские подразделения продолжают выдавливать противника из района Мирного и Гулево. По информации военного корреспондента Лисицына (ZOV-TV), войска последовательно сжимают позиции ВСУ, ликвидируя разрывы между Новоалександровкой и Родинским.

На Днепровском направлении подразделения продвинулись вдоль восточного берега реки Гайчур. Под российский контроль перешло село Новоскелеватое в Днепропетровской области.

В Константиновке противник предпринимает попытки перебросить небольшие группы на северные окраины. Одновременно на юго-западе города идёт зачистка окружённых формирований ВСУ. Переброскам живой силы и техники ВСУ препятствует российская авиация совместно с операторами беспилотников — они работают по логистическим узлам противника в Дружковке, Алексеево-Дружковке, Осыково и Краматорске.

Локомотивы под удар

Харьков и Запорожье ощутили волну интенсивных ударов. Одним из приоритетов остаётся уничтожение железнодорожной инфраструктуры — прежде всего тягового состава, обеспечивающего переброску резервов и техники ВСУ.

В Запорожье под пролётом автомобильного моста были уничтожены два локомотива. По данным экспертов, для этого также применялись барражирующие боеприпасы «Герань-2 Сикер». Военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя происходящее для aif.ru, указал, что уничтожение локомотивов ведётся давно, однако сейчас интенсивность возросла. По его словам, применение ракет против подвижного состава нецелесообразно — именно поэтому в первую очередь задействуются беспилотные средства поражения.

Взрывы зафиксированы в Сумах, Белополье, Харькове, Николаеве и Чернигове. В Днепропетровске также прогремели взрывы. За ночь дважды объявлялась воздушная тревога в Киеве.

Манёвр или удар?

«Военная хроника» фиксирует скопление сил противника в направлении Брянской области и активность у белорусской границы. Аналитики издания допускают два варианта интерпретации: либо противник действительно готовит удар на данном направлении, либо перемещения носят демонстративный характер.

По их оценке, недавно в район прибыло крупное соединение операторов беспилотников — численно превосходящее то, что было переброшено на Сумское направление. Авторы склоняются к тому, что это отвлекающая группировка. ВСУ, по их мнению, готовят несколько ложных ударов накануне основного наступления.

Относительно возможных действий в направлении Крыма: эксперты полагают, что Кинбурнская коса теоретически рассматривается противником как плацдарм для высадки — с учётом близости Николаева и Очакова с их логистическими возможностями для безэкипажных катеров и беспилотников. Тем не менее попытка морского десанта на Крым оценивается как заведомо провальная.

Потери офицерского состава ВСУ

В результате удара по командному пункту в посёлке Белый Колодезь Харьковской области ликвидирован начальник отделения 10-го пограничного отряда А. Минько. По данным советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковника запаса Олега Иванникова, вместе с ним погибли не менее десяти офицеров ВСУ.

Российские военнослужащие также уничтожили офицера 6-го полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины. Информацию передало ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Личность и звание уточняются.

В населённом пункте Великая Новоселка (ДНР) подорвался на взрывном устройстве гражданин Литвы Игнас Кайлюс, 25 лет. По имеющимся данным, он являлся наёмником и в прошлом выступал за дублирующий состав футбольного клуба «Судува».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI