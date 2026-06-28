Перекрыта дорога на Москву, горит НПЗ: Ночная атака на регионы России. Есть жертвы. Что известно

11:06, 28 июн 2026

В ночь с 27 на 28 июня сразу несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников. Наиболее тяжёлая обстановка сложилась в Краснодарском крае — там зафиксирована гибель человека и возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Под Ярославлем временно перекрывали въезд на московскую трассу. Министерство обороны сообщило об уничтожении 213 дронов за ночь.

В ночь с 27 на 28 июня Краснодарский край, Ярославская область и ещё более десятка регионов России были атакованы беспилотниками. Об этом сообщили губернаторы субъектов и Министерство обороны России.

Наиболее серьёзные последствия атаки зафиксировали в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани в результате падения фрагментов беспилотников повреждены жилые дома, один человек погиб. Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего и поручил главе Славянского района Роману Синяговскому организовать необходимую помощь пострадавшим.

Кроме того, в городе произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, повреждены линия электропередачи и газопровод. На объектах работают экстренные и специальные службы.

Ещё одним пострадавшим местом стал хутор Трудобеликовский Красноармейского района: там обломки дронов повредили несколько частных домовладений, один человек получил травмы и был осмотрен медиками на месте.

Губернатор призвал жителей края при объявлении тревоги не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

Параллельно атаке подверглась Ярославская область. Губернатор Михаил Евраев около 07:15 сообщил, что регион отражает удар беспилотников. Власти временно ограничивали движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы — от перекрёстка Московского проспекта и Юго-Западной окружной. К моменту публикации сообщения об ограничении сняли, однако жителей попросили сохранять бдительность.

Евраев также предупредил: на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, представляющие интерес для следствия. При их обнаружении приближаться к ним запрещено, использовать телефон вблизи — тоже. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы по номеру 112.

По данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны в период с 20:00 27 июня по 07:00 28 июня перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотников самолётного типа. Они были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI