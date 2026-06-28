11:18, 28 июн 2026

Губернатор Воронежской области ввёл режим траура на три дня после гибели шести жителей города. Российские военные нанесли ответный удар по острову Майский, где, по данным Telegram-канала «Дневник Десантника», находились британские инструкторы.

В результате атаки погибли шесть человек. Несколько пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. Повреждены верхние этажи производственного здания, разрушены фасады ряда многоквартирных домов. В Железнодорожном районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Доктор военных наук Константин Сивков в комментарии для NEWS.ru высказал предположение о характере применённого оружия: по его версии, атака могла быть осуществлена с помощью ракет «Фламинго», беспилотников оперативного радиуса действия или дронов «Лютый». Эксперт также заявил о необходимости проведения стратегической наступательной операции против украинских вооружённых сил.

В качестве ответной меры российские военные нанесли удар по острову Майский в Николаевской области. Согласно информации Telegram-канала «Дневник Десантника», на объекте присутствовали специалисты из Великобритании, занимавшиеся подготовкой украинских подразделений к специальным операциям на воде. Ударам подверглись средства радиоэлектронной борьбы, два военных катера и личный состав. Потери составили около десяти человек. Министерство обороны России данную информацию официально не прокомментировало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в течение суток удары наносились по объектам в семи регионах. По его словам, воздействие сосредоточено на логистических и приграничных узлах. В Донбассе фиксируется продвижение российских сил.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI