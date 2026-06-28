"Крах на передовой". В небе замечены китайские истребители. Главное решение по СВО "примут в Пекине"

11:22, 28 июн 2026

Военные эксперты оценили стратегическое значение Константиновки и рассказали, как её освобождение повлияет на дальнейший ход боевых действий на Донбассе. Параллельно Минобороны России сообщило о совместном авиапатрулировании с Китаем над акваторией Тихого океана.

Военные аналитики оценили значимость продвижения российских войск на донецком направлении. По мнению экспертов, освобождение Константиновки может стать главным событием, которое определит дальнейший ход специальной военной операции. Об этом сообщает издание aif.ru.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин охарактеризовал Константиновку как важнейший логистический узел, контроль над которым решает сразу несколько стратегических задач. По его словам, взятие города позволит завершить освобождение территории ДНР и одновременно разрушит выстроенную противником систему укреплений в районе Славянско-Краматорской агломерации. Эксперт назвал Константиновку «южными воротами» Донбасса: после её освобождения открывается прямой путь к Краматорску и Славянску.

Дандыкин также отметил, что темпы продвижения российских войск в последние недели оказались для противника неожиданными. По его оценке, украинская сторона не рассчитывала на столь стремительное развитие событий на данном направлении. Взятие укреплённых городов, по словам эксперта, способно кардинально изменить соотношение сил на фронте.

На фоне событий в Донбассе Министерство обороны России сообщило о проведении совместного авиапатрулирования с Китаем. В мероприятии участвовали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К. Полёты проходили над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана. В ведомстве уточнили, что патрулирование осуществлялось в рамках плана двустороннего военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих государств.

На Западе отреагировали на эти события. Бывший председатель военного комитета НАТО, вице-адмирал ВМС Нидерландов Роб Бауэр ранее высказывал мнение о роли Китая в продолжении боевых действий, утверждая, что КНР обеспечивает Россию всем необходимым для производства вооружений, не поставляя его напрямую. По данным «Военного обозрения», Бауэр также заявлял, что решение о возможной атаке России на страны НАТО, по его убеждению, будет приниматься в Пекине.

Ранее генерал бундесвера заявил, что Россия якобы формирует группировку из ветеранов СВО вблизи северных рубежей альянса.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI