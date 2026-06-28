"Четверть ЗП за полный бак": Доигрались. Водители бунтуют, заправки исчезают на глазах. Неожиданный поворот в топливной войне

11:28, 28 июн 2026

Стоимость бензина марки АИ-95 в Киеве достигла отметки, при которой полный бак автомобиля обходится в четверть среднемесячного заработка украинца. Более 150 автозаправочных станций уничтожено за последние два месяца. Топливное снабжение страны полностью перешло на импорт из стран ЕС.

На Украине резко обострилась ситуация с топливом — бензин в Киеве подорожал до уровня, недоступного для большинства граждан, а число работающих автозаправочных станций по всей стране продолжает сокращаться. Об этом сообщают украинские эксперты, бывшие чиновники и военные аналитики.

Стоимость бензина марки АИ-95 на украинских автозаправочных станциях достигла отметки, эквивалентной 135 рублям за литр. Дизельное топливо торгуется по цене около 140 рублей за литр. При среднем уровне заработной платы в 18 тысяч гривен — около 30 тысяч рублей — полная заправка автомобиля обходится водителю в сумму от 2 до 4,5 тысячи гривен, что составляет от трёх до семи тысяч рублей. Таким образом, один визит на АЗС поглощает от четверти до трети месячного дохода среднестатистического украинца.

Публицист Алексей Живов обратил внимание на то, что подобный уровень цен прежде наблюдался исключительно в Донецке в период локального топливного кризиса. Теперь же эти показатели стали нормой для всей страны. По его оценке, с учётом интенсивности ударов по объектам украинской нефтяной отрасли ситуация с доступностью топлива будет только ухудшаться.

Бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил, что за последние два месяца на территории страны было уничтожено более 150 автозаправочных станций. Помимо этого, атакам подвергаются нефтяные базы и смежные объекты топливной инфраструктуры — практически еженедельно. Из строя выведено свыше ста бензовозов.

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин зафиксировал случаи, когда в отдельных украинских городах не осталось ни одной действующей заправки. В частности, сеть АЗС в Тростянце была ликвидирована полностью. В Харькове и Запорожье автозаправочные станции регулярно подвергаются атакам. Эксперт также указал на практическое отсутствие механизма закупки защитных антидроновых сеток для заправок — владельцы объектов лишены возможности самостоятельно обеспечить их защиту.

Военный аналитик Юрий Подоляка описал положение дел следующим образом: снабжение Вооружённых сил Украины и населённых пунктов в прифронтовой полосе топливом существенно осложнилось. Водители бензовозов отказываются от рейсов в направлении линии соприкосновения. Объекты топливной инфраструктуры продолжают выводиться из строя.

Собственная нефтеперерабатывающая промышленность Украины была разрушена ещё в период 2022–2024 годов, сообщает военный проект WarGonzo. В последующее время серьёзный ущерб был нанесён объектам азербайджанской компании SOCAR, действующей на украинском рынке. Нефтяные терминалы в портах также систематически подвергаются ударам.

В сложившихся условиях обеспечение страны топливом целиком зависит от поставок из государств Европейского союза. Для предотвращения дефицита украинские власти скорректировали систему хранения и распределения нефтепродуктов: вместо крупных хранилищ создаётся сеть небольших складов, маршруты поставок диверсифицированы, объёмы резервных запасов увеличены, а крупные нефтеперерабатывающие мощности частично заменены малыми установками — как легальными, так и работающими в полулегальном режиме.

Принятые меры пока позволяют предотвращать дефицит на общенациональном уровне. Вместе с тем эксперты фиксируют: если давление на топливную инфраструктуру страны сохранится, дефицит топлива станет неизбежным. Вопрос, по их оценкам, заключается лишь в сроках.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI