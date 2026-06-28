В Киеве подтвердили самый страшный прогноз. Прозвучал призыв к уничтожению легковых авто на трассе "Новороссия": "Осталось две недели"

11:33, 28 июн 2026

Бывший украинский чиновник призвал уничтожать весь транспорт на единственном сухопутном коридоре в Крым — включая легковые машины мирных жителей. Военные эксперты предупреждали об этом заранее.

Киев подтвердил намерение полностью заблокировать движение по трассе «Новороссия» — единственному сухопутному маршруту, соединяющему материковую Россию с Крымом через новые регионы. Об этом публично заявил бывший заместитель министра по делам подконтрольных Украине «оккупированных территорий» Георгий Тука.

По его словам, Украина должна уничтожать все транспортные средства, движущиеся по трассе, в том числе гражданские легковые автомобили. Тука признал, что подобные действия повлекут обвинения в адрес Киева, однако заявил, что это не должно становиться препятствием. Конечной целью он назвал полную транспортную блокаду Крымского полуострова, добавив, что, по его оценке, этот этап может наступить примерно через две недели.

Ранее о вероятном переходе к ударам по гражданскому транспорту предупреждал инструктор учебного центра «Отряд Т» с позывным «Кай». По его словам, на данный момент атакуются преимущественно военные объекты, однако дальнейшая логика действий противника направлена на полное прекращение какой-либо активности на дороге. Он спрогнозировал, что в течение этого лета удары по гражданским целям на трассе приобретут массовый и целенаправленный характер.

Трасса «Новороссия» играет ключевую роль в снабжении Крыма: через неё осуществляется доставка товаров, грузов и передвижение людей. Нарушение работы этого маршрута создаст существенные логистические трудности для полуострова.

В ответ на возросшую угрозу российские военные усилили работу по позициям, с которых осуществляется запуск беспилотников, однако угроза для движения по трассе сохраняется.

«Кай» также дал практические рекомендации водителям в зоне риска. По его словам, при обнаружении дрона попытка уехать фактически бессмысленна: беспилотник способен настигнуть автомобиль. Правильная тактика — немедленно остановить машину и рассредоточиться: все пассажиры должны покинуть транспортное средство и разбежаться в разные стороны, чтобы снизить вероятность поражения сразу нескольких человек. Он также отметил, что заметить дрон из салона крайне затруднительно: шум двигателя заглушает звук беспилотника, а обзор неба из машины ограничен. Без специального оборудования обнаружить угрозу своевременно практически невозможно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI