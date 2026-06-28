"Они устроят кошмар": Дроны начнут бить по важнейшей трассе. СВО в шаге от долгожданного решения Москвы?

11:39, 28 июн 2026

Андрей Золотарев предупредил о возможном появлении у России дронов средней дальности, способных перерезать трассу «Киев–Ковель» — основной маршрут западных поставок на Украину.

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил о реальном риске нарушения ключевого логистического коридора Украины. По его словам, Россия в течение ближайших месяцев может получить беспилотники средней дальности, аналогичные тем, что уже создали серьёзные проблемы в районе Крыма.

Трасса «Киев–Ковель» протяжённостью 1084 километра связывает Украину с Польшей и остальными странами Евросоюза. По этому маршруту осуществляются поставки вооружений, боеприпасов, топлива, запчастей и гуманитарных грузов. Дорога проходит через Черниговскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области вдоль украинско-белорусской границы. Расстояние до трассы со стороны России составляет от 40 до 90 километров.

По оценке Золотарева, именно это расстояние не является препятствием для беспилотников средней дальности. Сейчас, по его словам, у российской стороны подобных дронов нет, однако ситуация может измениться. Политтехнолог допустил, что такие беспилотники появятся у России в течение полугода.

Золотарев указал на устойчивую тенденцию: на протяжении всего конфликта вооружения, дававшие преимущество одной из сторон, со временем появлялись и у другой. Украина сделала ставку на беспилотники — Россия, по его прогнозу, последует тем же путём.

Политтехнолог подчеркнул, что речь идёт не о гипотетическом, а о вполне реальном сценарии. В случае его реализации нарушение логистики по трассе «Киев–Ковель» затронет всю систему снабжения украинских вооружённых сил западными ресурсами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI