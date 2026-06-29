Военкор Сладков сказал суровую правду: Мы расслабились. Так не может продолжаться

09:37, 29 июн 2026

Александр Сладков заявил, что привычка к мирной жизни опасна и затратна на фоне войны. Поводом стала атака беспилотников ВСУ по Скадовску в Херсонской области.

Военный корреспондент Александр Сладков выступил с обращением, в котором призвал отказаться от привычек мирного времени. Поводом послужила атака беспилотников ВСУ по автобусному парку в Херсонской области, о которой сообщили губернатор региона Владимир Сальдо и глава округа Дудка.

По словам Сладкова, существование в мирном ритме сейчас опасно для жизни и обходится дорого — и это касается как руководителей, так и обычных людей. Он напомнил, как складывалась ситуация в начале спецоперации. Тогда в Донбасс из России прибывали воинские части, технику выставляли в лесополосах вплотную, в трёх-пяти метрах машина от машины. По его словам, противник расстреливал такие позиции, словно мишени, а техника горела.

В наступление, продолжил военкор, тоже шли танковыми колоннами и несли потери — он привёл в пример Анадоль, где после взятия села обнаружил подбитые машины, двигавшиеся, по его выражению, как на параде. Со временем командиры и бойцы изменили подход, хотя, отметил Сладков, остаются те, кто до сих пор хранит боеприпасы на открытых площадках и в сараях.

Теперь, считает корреспондент, пора задуматься и о безопасности гражданских: как им перемещаться, объединяться или рассредотачиваться. Руководителям, по его мнению, стоит решить, разумно ли держать технику большими группами или распределять её по разным неприметным местам. Такой подход он назвал и более безопасным, и более дешёвым, добавив, что жаловаться на противника бессмысленно.

Комментарий был приурочен к удару по Скадовску. Сальдо сообщил, что дроны ВСУ атаковали автобусный парк, уничтожив 14 школьных автобусов. По данным Дудки, всего сгорело около 40 машин, удар наносился дронами с зажигательной смесью.

Ранее Сладков высказался об обстановке на одном из направлений СВО. Он назвал главной задачей установление полного контроля над Константиновкой, которую считает плацдармом для дальнейшего продвижения. По его словам, противник удержать её уже не может и эвакуирует военные ремонтные предприятия из Дружковки и Краматорска.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2