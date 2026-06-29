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Произошедшее на СВО напугало Запад: Русские бойцы это всё же сделали. "Худший сценарий" для Киева

Произошедшее на СВО напугало Запад: Русские бойцы это всё же сделали. "Худший сценарий" для Киева

09:41, 29 июн 2026

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung и французская Le Monde фиксируют критическое ухудшение позиций украинских войск в Константиновке. Киев признал ситуацию наихудшим из возможных сценариев.

Западные средства массовой информации и военные аналитики сообщают о резком ухудшении положения украинских формирований в Константиновке — городе на севере Донецкой Народной Республики. По оценкам большинства экспертов, переход населённого пункта под контроль российской армии является лишь вопросом времени.

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, анализируя оперативную обстановку, указывает на планомерное расширение присутствия российских подразделений в черте города. Публикуемые в открытых источниках видеозаписи с поднятием флагов в центральных кварталах подтверждают динамику продвижения. Аналитическое сообщество в целом сходится во мнении, что падение этого укреплённого района неизбежно.

Французское издание Le Monde со ссылкой на источники в украинском командовании подтверждает стремительное ослабление оборонительных позиций ВСУ. В Киеве сложившееся положение квалифицировали как наихудший из возможных сценариев. Потеря Константиновки способна нанести серьёзный удар по системе логистики и снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Помимо тактических затруднений, ситуацию усугубляет накопленная усталость личного состава, прежде всего пехотных подразделений, а также отсутствие эффективных средств для перехвата российских планирующих авиабомб.

Министерство обороны России тем временем рапортует о существенных результатах в ходе зачистки городских кварталов. По его данным, за последнюю неделю освобождено свыше 760 строений, а потери противника на данном участке составили несколько сотен военнослужащих. Артиллерия Южной группировки войск продолжает наносить удары по опорным пунктам и местам временного сосредоточения украинских сил на Константиновском направлении.

Стратегическое значение города определяется его географическим положением: Константиновка находится в 55 километрах к северу от Донецка и служит ключевым транзитным узлом железнодорожного сообщения для всей украинской группировки в регионе. В ходе боевых действий фиксируются случаи применения украинских дронов-камикадзе против мирных жителей, покидающих зону конфликта, что существенно осложняет гуманитарную обстановку. Президент России Владимир Путин на текущей неделе заявил о близком завершении операции по освобождению города.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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