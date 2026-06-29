Зачем Киев терроризирует Крым: Ошеломляющее признание полковника СБУ. До "часа X" - считанные месяцы?

09:46, 29 июн 2026

Секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко в эфире украинского телеканала заявил, что продолжение ударов по полуострову способно превратить крымский вопрос в предмет серьёзных договорённостей.

Секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко в прямом эфире телеканала «Прямой» обозначил цели украинской стратегии в отношении Крыма. Об этом сообщает издание ПолитНавигатор.

По словам Костенко, давление на полуостров носит комплексный характер — помимо ударов, жители Крыма и ряда других регионов сталкиваются с экономическими трудностями, нехваткой топлива и сбоями в логистике. Депутат считает, что если подобная тактика будет сохранена, уже через несколько месяцев крымский вопрос может выйти на уровень значимых переговоров — пусть и не о мире в целом, но о ключевых аспектах военного противостояния, включая удары по инфраструктуре или воздушные операции.

Костенко также затронул тему возможного «воздушного перемирия». По его словам, предстоящая зима, осложнённая разрушением энергетической инфраструктуры, вынудит российскую сторону искать возможности для прекращения украинских ударов. При этом, по его оценке, Россия предпочтёт вести диалог не напрямую с Украиной, а с США или европейскими странами. Одновременно он заявил о необходимости завершить «блокаду Крыма» до президентских выборов.

Параллельно председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Парламентской газетой» пояснил, что Верховная рада не входит в перечень целей российских вооружённых сил, поскольку не является центром принятия решений — по аналогии с тем, как Государственная дума не контролирует военные операции в России.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2