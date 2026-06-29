09:51, 29 июн 2026

Российские дроны уничтожили три украинских истребителя в Полтавской и Николаевской областях, танк Leopard в ДНР и командный пункт пограничного отряда в Харьковской области. О произошедшем сообщает aif.ru.

В течение одних суток Вооружённые силы Украины лишились трёх самолётов МиГ — все они были поражены российскими дронами-«Геранями» на аэродромах в Полтавской и Николаевской областях. Вместе с авиацией была уничтожена и наземная техника поддержки: топливозаправщик и грузовой автомобиль. Один из истребителей загорелся непосредственно перед вылетом — в момент, когда на него производилась загрузка боеприпасов и топлива.

Примечательна роль, которую сыграли в наведении на цель украинские военные блогеры. По данным aif.ru, они самостоятельно опубликовали в сети видеозаписи с боевыми вылетами украинской авиации над Одессой и Николаевом — эти материалы и были использованы российской стороной для идентификации и поражения целей.

В ДНР, на окраине Константиновки, российские военные обнаружили и уничтожили танк Leopard немецкого производства, замаскированный в укрытии. Сначала дрон нанёс первый удар, позволивший распознать боевую машину, после чего бронетехника была окончательно выведена из строя FPV-дронами. Военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, что поражение тяжёлой бронетехники с помощью беспилотников-камикадзе требует от операторов высочайшей точности при выборе уязвимых зон корпуса. По его словам, уничтожение столь дорогостоящей цели заслуживает особого поощрения для бойцов.

В результате удара по командному пункту в посёлке Белый Колодезь Харьковской области был ликвидирован начальник отделения 10-го пограничного отряда А. Минько. Вместе с ним погибли не менее десяти офицеров ВСУ.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru пояснил, что Пограничная служба Украины располагает полноценным военным вооружением: тяжёлым пехотным и противотанковым, различными типами миномётов и гранатомётов, а также собственными огневыми группами с крупнокалиберными пулемётами, тепловизорами и винтовками ночного видения. По словам эксперта, это подразделение не отличается от прочих структур ВСУ ни по составу, ни по характеру действий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2