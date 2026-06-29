Очень неприятная утечка по СВО: Россию "кинул союзник". Такое в Кремле не забудут

09:56, 29 июн 2026

Американский президент выразил поддержку Украине на полях «Большой семёрки» и не исключил возможных изменений в договорённостях, достигнутых с Россией на Аляске. Тем временем Москва и Вашингтон расходятся в оценках того, что именно было согласовано в Анкоридже.

Дональд Трамп в ходе саммита G7 не исключил возможного пересмотра договорённостей, достигнутых в Анкоридже. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на двух неназванных чиновников, присутствовавших на встрече лидеров. По данным источников, в повестке вновь возник вопрос об ударах по территории России.

На полях «Большой семёрки» Трамп положительно отозвался о действиях украинской стороны на линии соприкосновения и выразил недовольство в адрес российского руководства. По его словам, Украина на сегодняшний день выглядит «достаточно уверенно» в продолжающемся конфликте. Вместе с тем авторы материала указывают, что другие участники саммита скептически воспринимают готовность американской администрации перейти от слов к конкретным мерам давления на Москву.

Примечательно, что год назад западные СМИ давали принципиально иную картину: по оценке New York Times, тогдашние высказывания Трампа на G7 свидетельствовали о его сближении с Путиным и отдалении от союзников, поддерживающих Киев. Тогда же американский президент назвал исключение России из «Большой восьмёрки» ошибкой, хотя и признал, что возвращаться к этому вопросу уже поздно.

Нынешняя риторика Трампа, как отмечают зарубежные аналитики, формируется на фоне иранского направления, где ситуация зашла в тупик, а стороны продолжают наносить взаимные удары.

Позиции сторон относительно анкориджских переговоров расходятся. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о наметившемся «дрейфе» одной из сторон от итогов встречи на Аляске, которые пока остаются нереализованными. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, высказался в том смысле, что никакого соглашения в Анкоридже достигнуто не было. Глава российского МИД Сергей Лавров, напротив, утверждал, что Путин и Трамп обсудили американские предложения по Украине, которые Москва приняла.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2