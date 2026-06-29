Путин объяснил, как закончится CD – на Западе праздник. Преждевременный

10:05, 29 июн 2026

Западные СМИ восприняли слова российского президента как сигнал к капитуляции. Кремль имел в виду принципиально иное. Разбираем, что скрывается за тремя ключевыми формулировками.

Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к мирным переговорам с Украиной — и в западных столицах это тут же было воспринято как долгожданный перелом. Однако полный текст заявления российского президента содержит три конкретных условия, которые в большинстве зарубежных материалов остались либо за кадром, либо были намеренно обойдены стороной.

Как западные СМИ прочитали то, чего не было

После заявления Путина крупные и мелкие зарубежные издания почти синхронно выдали схожие заголовки: «Россия готова к миру», «Кремль идёт на уступки», «Москва сигнализирует о переговорной гибкости». Логика прочтения была простой: серия украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, попытки нарушить транспортное сообщение с Крымом, жёсткий ультиматум со стороны G7 и переговоры в Анкоридже — всё это, по мнению западных аналитиков, должно было вынудить Москву пойти на уступки.

В этой логике заявление Путина выглядело именно как результат накопленного давления. Однако российский президент сформулировал свою позицию с тремя принципиальными оговорками, каждая из которых существенно меняет общую картину. Россия готова к переговорам: на основе стамбульских договорённостей весны 2022 года, с учётом того, что обсуждалось в Анкоридже, и исходя из текущего положения дел на линии боевого соприкосновения.

Разберём каждый из этих трёх пунктов отдельно.

Стамбульские договорённости: что именно предлагалось

Переговоры в Стамбуле весной 2022 года завершились без подписания итогового документа — украинская сторона вышла из процесса. Тем не менее к тому моменту стороны успели обозначить контуры возможного соглашения.

Согласно тому, что обсуждалось на тех переговорах, речь шла о постоянном нейтральном статусе Украины — внеблоковом и безъядерном. Предполагался запрет на вступление страны в любые военные союзы, включая НАТО, а также отсутствие на её территории иностранных военных баз и контингентов. Численность и состав вооружённых сил Украины подлежали бы строгому ограничению с контролем по видам вооружений. Дополнительно фиксировалось восстановление официального статуса русского языка, защита прав национальных меньшинств и законодательный запрет на пропаганду нацизма и его реабилитацию.

Именно к этой точке отсчёта Путин и предлагает вернуться в качестве базовой основы.

Анкориджские «модальности»: что добавилось позже

Формулировка «модальности, обсуждавшиеся в Анкоридже» несёт в себе отдельный пласт условий, не менее значимых, чем стамбульский пакет.

По имеющимся данным, в рамках анкориджского трека также закреплялся внеблоковый нейтральный статус Украины на уровне конституционных норм — гарантии невступления в НАТО и другие военные союзы. Запрет на иностранные базы и войска, демилитаризация и количественные ограничения в отношении армии, защита прав русскоязычного населения и государственный статус русского языка присутствовали и здесь.

Однако анкориджский пакет дополнял стамбульский рядом новых положений. В их числе — существенное ограничение западной военной помощи Киеву, вывод украинских вооружённых сил с занятых территорий, полный контроль России над всем Донбассом. Крым и новые регионы в рамках этой формулы должны быть признаны российскими окончательно и юридически, без возможности пересмотра. Отдельно фигурировало снятие антироссийских санкций и фиксирование долгосрочных обязательств сторон.

Принципиальное уточнение, которое также присутствует в этом блоке: без окончательного урегулирования территориального вопроса по обозначенной формуле долгосрочное мирное соглашение, по позиции российской стороны, невозможно.

«Реалии на земле»: что происходит на фронте

Третья составляющая формулы Путина — положение дел на линии боевого соприкосновения — является наиболее динамичным элементом из трёх.

Российский президент прямо указал, что удары украинских вооружённых сил по территории России не оказывают определяющего влияния на ситуацию на фронте, где российские подразделения последовательно занимают населённые пункты. В Кремле этот тезис подтвердили, отметив, что продвижение российских войск идёт по всей линии боевого соприкосновения и в определённый момент может привести к необратимым последствиям для украинской стороны.

Среди объектов, которым военные аналитики уделяют повышенное внимание, — Славянско-Краматорская агломерация, характеризуемая как последний крупный опорный узел в Донбассе. Российские подразделения ведут охват этого района с нескольких направлений. Параллельно фиксируется выезд мирного населения из Краматорска и прилегающих территорий. Итальянское издание L'AntiDiplomatico в своих материалах указывает, что битва за Донбасс входит в решающую фазу и что взятие Славянска и Краматорска станет одним из ключевых эпизодов всей кампании, меняющим баланс сил на востоке Украины.

Путин также обозначил общую оценку ситуации: положение на поле боя, по его словам, складывается так, что Россия вправе говорить о близости переломного завершения нынешней конфигурации конфликта.

Реакция Москвы на удары по инфраструктуре

В контексте заявлений российского президента отдельного внимания заслуживает реакция Москвы на серию украинских ударов. Официальная позиция российской стороны сводится к следующему: атаки по нефтеперерабатывающим объектам и транспортной инфраструктуре рассматриваются как временные сложности, которые относятся к категории решаемых задач. Россия, как было заявлено, готова оперативно и соразмерно отвечать на любые внешние и внутренние угрозы.

Иными словами, то, что в западных интерпретациях подавалось как инструмент давления, вынудивший Москву искать выход из конфликта, российская сторона квалифицирует принципиально иначе — как управляемую нагрузку, не меняющую общей стратегической картины.

Итог: о каком именно мире идёт речь

Совокупность трёх составляющих — стамбульского пакета, анкориджских условий и фронтовых реалий — формирует позицию, которую Путин обозначил как основу для переговоров. Это не безусловное согласие на прекращение огня и не готовность к диалогу на любых условиях.

Российский президент сформулировал логику предельно чётко: завершение СВО возможно, однако его итоги должны быть зафиксированы не только на местности, но и в соответствующих документах — с юридическим закреплением новых границ и новых правил, регулирующих политическую конфигурацию региона.

Таким образом, за словами о готовности к мирным переговорам стоит конкретный, детально структурированный набор требований, сформированный ещё в 2022 году и с тех пор не претерпевший принципиального пересмотра — а в части территориального вопроса и вовсе расширенный с учётом текущей ситуации на фронте.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2