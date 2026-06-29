10:10, 29 июн 2026

Бывший глава МИД Украины допустил, что возможный ядерный удар придётся не по городам, а по военным объектам. Фоном для заявлений стала 40-дневная операция Зеленского и повторный призыв Лаврова к эвакуации из Киева.

На Украине усилилась тревога в связи с заявлениями российской стороны о возможных последствиях продолжения боевых действий. Поводом стали два события: объявление президентом Владимиром Зеленским 40-дневной операции Службы безопасности против России и повторное обращение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с призывом покинуть Киев. Об этом сообщают украинские источники.

На этом фоне бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба выступил с публичной оценкой возможного сценария применения ядерного оружия. По его мнению, если Россия решится на подобный шаг, наиболее вероятным средством доставки станет ракета «Искандер» с соответствующей боевой частью. Такой вариант, по словам экс-министра, предполагает более широкую зону охвата при относительно меньшем радиоактивном загрязнении территории.

Кулеба также привёл технические характеристики гипотетического удара: мощность взрыва может достигать пятидесяти килотонн, а разрушения в радиусе пяти километров от точки детонации носили бы тотальный характер — уничтожение всей инфраструктуры в зоне поражения.

При этом экс-дипломат обозначил вероятную цель. По его словам, речь идёт не о столице и не о каком-либо населённом пункте. Тактический удар, если он последует, придётся либо по военному объекту, либо по позициям в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон.

Таким образом, по версии самого же Кулебы, приоритетными целями в подобном сценарии выступают военная инфраструктура, логистические узлы и позиции Вооружённых сил Украины, но не жилые кварталы и гражданские объекты.

Призыв Лаврова к эвакуации прозвучал повторно на фоне объявленной Зеленским операции. Москва продолжает менять ситуацию на поле боя, а Кулеба вместо технических расчётов мог бы адресовать рекомендации своему бывшему руководству относительно целесообразности продолжения подобных инициатив.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2