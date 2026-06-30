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Подрыв украинского олигарха в Монако: За терактом стоял "убийца" Шария? Почему все ниточки ведут к главе Одессы и генералу СБУ?

Подрыв украинского олигарха в Монако: За терактом стоял "убийца" Шария? Почему все ниточки ведут к главе Одессы и генералу СБУ?

09:09, 30 июн 2026

Вечером 29 июня в центре Монако произошёл взрыв, который местные власти квалифицировали как теракт. Пострадала семья из трёх человек, предположительно украинцы. По данным украинских журналистов, целью атаки мог быть бизнесмен Вадим Ермолаев, ранее находившийся в конфликте с украинскими властями.

В княжестве Монако вечером 29 июня произошёл взрыв, который местные власти и мэр Ниццы расценили как теракт. Об инциденте со ссылкой на французские СМИ Le Figaro и BFMTV, а также на украинских публицистов Олега Царёва и Анатолия Шария сообщают источники, отслеживающие ситуацию вокруг украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, который, предположительно, и стал целью нападавших.

По имеющимся данным, после взрыва в больницу попала семья из трёх человек — мужчина и женщина в возрасте около 50–60 лет, а также подросток 13 лет. Оба взрослых находятся в тяжёлом состоянии в клинике Пастер в Ницце. Власти Монако ввели на территории княжества режим повышенной готовности, известный как «План Красный», и начали поиски человека, оставившего на месте происшествия рюкзак со взрывным устройством, начинённым поражающими элементами. Злоумышленник скрылся, его личность пока не установлена. Отмечается, что подобный инцидент в истории Монако произошёл впервые.

Журналисты обращают внимание на личность предполагаемой жертвы — Вадима Ермолаева, уроженца Днепропетровска и основателя корпорации «Алеф». По данным публициста Олега Царёва, бизнесмену принадлежали такие объекты, как «Мост-Сити», Cascade Plaza, «Босфор», а также агропредприятия и спиртовые заводы в регионе. Кроме того, Ермолаев упоминается как один из спонсоров синагоги «Золотая Роза» в Днепре — одной из крупнейших в Европе, построенной при участии движения Хабад-Любавич.

Указывается также, что в Крыму бизнесмену принадлежали винодельческие предприятия, выпускавшие продукцию под марками Villa Krim и «Жак Жак». После 2014 года эти производства продолжали работать и платить налоги в российский бюджет, впоследствии были национализированы.

В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил кипрский паспорт. По версии Царёва, бизнесмен начал финансировать политических оппонентов Владимира Зеленского, после чего получил сигнал от Офиса президента о необходимости поделиться активами, но отказался это сделать. В декабре 2023 года против него были введены санкции СНБО Украины сроком на десять лет с блокировкой активов, что вынудило предпринимателя покинуть страну и переоформить бизнес на доверенных лиц.

Отдельно упоминается история сына бизнесмена — Артура Ермолаева, экс-главы украинской Федерации киберспорта. В декабре 2025 года он был задержан на Кипре по запросу Интерпола: ему предъявили обвинения в организации мошеннических колл-центров, жертвами которых становились граждане России и стран ЕС. В апреле 2026 года он вышел из эстонской тюрьмы под залог в 8 млн евро — сумму, которую Царёв называет несоразмерной тяжести предъявленных обвинений.

После взрыва в Монако и Царёв, и блогер Анатолий Шарий заявили, что дозвониться до Ермолаева не удаётся. Шарий в своих публикациях предположил, что мишенью теракта стал именно бизнесмен, и связал произошедшее с его прежними конфликтами на Украине, включая давление на его бизнес. Блогер также сопоставил фотографии человека, попавшего в объективы камер видеонаблюдения в Монако, с изображением человека, которого ранее подозревали в подготовке покушения на него самого, и отметил внешнее сходство между ними.

По версии Шария, прослеживается связь между бизнесом Ермолаева и структурами Службы безопасности Украины. В частности, утверждается, что колл-центры, действовавшие из Днепра и работавшие на территории ЕС, прикрывал генерал СБУ Лысак, впоследствии назначенный Зеленским руководителем военно-гражданской администрации Одессы — после того, как прежний мэр города Геннадий Труханов был лишён гражданства из-за обвинений в наличии российского паспорта. По данным Шария, после этого назначения часть бизнес-структур Ермолаева перенесли ближе к побережью, однако между сторонами возник конфликт из-за объёма требуемых отчислений, что в конечном итоге и привело к введению санкций против бизнесмена.

Подозреваемый в организации взрыва в Монако на данный момент находится в розыске, расследование продолжается.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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