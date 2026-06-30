Главное к утру 30 июня. Генерал назвал способ остановить Зеленского. "200 тысяч солдат зайдут в Киев". Неожиданный финал в войне

09:19, 30 июн 2026

Эксперты считают, что попытка ВСУ открыть второй фронт против Белоруссии приведёт к катастрофическим последствиям для украинской армии и позволит России резко ускорить наступление на Донбассе.

Российские и западные военные аналитики обсуждают сценарии дальнейшего развития конфликта на фоне продолжающегося наступления российских войск в Донбассе и приближающегося саммита НАТО. Об этом в интервью изданию "АиФ" заявил бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. Он отметил, что украинская армия продолжит сопротивляться даже после потери ключевых опорных пунктов в Донбассе, однако обстановка на фронте складывается всё менее благоприятно для Киева.

Константиновка почти полностью под контролем российских войск

По словам Бужинского, населённый пункт Константиновка на данный момент практически полностью находится под контролем российских подразделений. Похожая ситуация фиксируется и в районе Красного Лимана. При этом генерал подчеркнул: делать выводы о скором и полном обрушении украинской обороны пока рано. После сдачи Константиновки украинские военные, по его оценке, начнут отход на новые позиции — в первую очередь в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.

Эксперт также обратил внимание, что украинское руководство уже приступило к эвакуации промышленных предприятий из Краматорска, что может указывать на подготовку к возможной утрате контроля над городом. Точные сроки завершения операции по освобождению оставшейся территории Донбасса Бужинский назвать не смог, однако допустил, что Россия может решить эту задачу до конца 2026 года.

Открытие второго фронта против Белоруссии может стать роковым шагом для Зеленского

Отдельное внимание военный эксперт уделил риторике Владимира Зеленского в отношении Белоруссии. По его мнению, попытка открыть новый фронт против республики обернётся для Киева крайне опасными последствиями. В случае такого развития событий российские и белорусские вооружённые силы получат возможность наносить удары по объектам на западе Украины, которые в текущих условиях остаются труднодоступными.

В частности, речь идёт о применении ракетных комплексов "Искандер" по транспортной инфраструктуре, включая тоннели в Карпатах. По оценке Бужинского, выведение из строя этих объектов нанесло бы серьёзный удар по снабжению украинской армии. Кроме того, именно с белорусской территории проходит кратчайший маршрут до Киева.

Эксперт уточнил, что белорусские комплексы "Искандер" пока ни разу не применялись по украинским объектам, включая Чоп, то же самое касается и системы "Орешник". По его словам, удар "Искандерами" практически прямой наводкой по карпатскому тоннелю если и не уничтожит его полностью, то заблокирует движение, что станет серьёзной проблемой для снабжения украинских войск.

На Западе предупредили: атака на Белоруссию может закончиться капитуляцией Украины

Тема возможного втягивания Белоруссии в конфликт обсуждается не только российскими, но и западными специалистами. Бывший офицер штаба армии США Дэвид Пайн заявил, что попытка Киева открыть второй фронт способна привести к крайне тяжёлым последствиям для украинского руководства.

По его мнению, в случае нападения на Белоруссию Украина будет вынуждена в срочном порядке перебрасывать значительные силы с юго-восточного направления фронта. Это, как считает Пайн, создаст благоприятные условия для наступления российской армии. По его словам, в результате подобного манёвра в Киев могут войти от 200 до 300 тысяч российских военнослужащих. При таком развитии событий Украина, по оценке эксперта, рискует столкнуться с угрозой капитуляции уже в течение месяца.

О готовности Москвы жёстко реагировать на любые новые угрозы заявил и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Комментируя недавние заявления Владимира Путина, он подчеркнул, что Россия не намерена дожидаться, пока противник нанесёт удар первым, и продолжит наступательные действия независимо от инициатив украинской стороны. По словам Джонсона, именно такой сигнал прозвучал в речи российского президента. Москва не будет занимать выжидательную позицию перед лицом возможной атаки.

Лукашенко прилетел в Китай после переговоров с Путиным

Дополнительное внимание западных аналитиков привлёк визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай. В ходе встречи с белорусским лидером председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения между двумя странами находятся на исторически высоком уровне. По словам китайского руководителя, Пекин и Минск являются "железными друзьями", а их сотрудничество успешно выдержало проверку на фоне международной нестабильности. Си Цзиньпин также отметил, что между руководством двух государств поддерживается постоянный и максимально тесный политический диалог.

Сам Лукашенко рассказал, что прибыл в Китай сразу после переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли в Подмосковье. В ходе встречи с китайской стороной белорусский лидер пошутил, что приезжает в КНР "как к себе домой".

Подобные заявления вызвали заметную реакцию на Западе, где укрепление взаимодействия между Россией, Белоруссией и Китаем рассматривают как дополнительный фактор давления на украинское руководство.

Бои за Константиновку называют переломным моментом кампании

Пока Киев продолжает делать ставку на удары беспилотниками по территории России, обстановка непосредственно на линии фронта развивается по сценарию, который складывается не в пользу украинской армии. Военные аналитики называют одним из главных эпизодов текущей кампании сражение за Константиновку.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин охарактеризовал город как важнейший логистический узел украинской обороны. По его оценке, утрата Константиновки может привести к разрушению всей системы обороны ВСУ на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Эксперт также отметил, что украинское командование, по всей видимости, не ожидало настолько стремительного развития российского наступления в последние недели.

Обозреватель издания "ИНОСМИ" Антон Трофимов считает, что попытка Киева компенсировать неудачи на линии фронта ударами по территории России не дала ожидаемого результата. По его словам, Москва не только усилила атаки по украинским военным объектам, но и значительно нарастила давление непосредственно на линии соприкосновения.

О сложном положении украинской армии пишут и зарубежные издания. Так, немецкое издание Berliner Zeitung сообщает, что российские подразделения уже вошли в Константиновку, называя город своеобразными "воротами" к последнему крупному укреплённому району Донбасса. Издание отмечает, что после потери Константиновки под угрозой окажутся Дружковка, Краматорск и Славянск — основные узлы украинской обороны в регионе. На этом фоне западные эксперты заговорили о возможной перспективе полного перехода Донбасса под контроль России.

По мнению Трофимова, происходящее уже вызывает серьёзную обеспокоенность в Киеве. Косвенным подтверждением этого, по его словам, служат распоряжения об эвакуации населения не только из районов Донбасса, но и из части Запорожской, Сумской, Харьковской и даже Черниговской областей.

Трофимов охарактеризовал взятие Константиновки как прорыв ключевого участка так называемого "пояса крепостей", отметив, что, несмотря на демонстративную уверенность украинского руководства, там действительно испытали серьёзную тревогу. По его словам, подобные решения свидетельствуют о том, что украинское руководство ищет новые варианты реагирования на меняющуюся обстановку. Автор также напомнил недавние слова Владимира Путина о необходимости учитывать "реалии на земле", сделав вывод, что с каждым новым этапом конфликта положение Киева и его западных союзников становится всё более сложным.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2