09:26, 30 июн 2026

Олег Жириновский рассказал, что его отец считал прямое противостояние с Британией необходимым условием для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Сын политика Владимира Жириновского Олег раскрыл подробности высказываний отца о специальной военной операции и её возможном завершении. По словам Олега Жириновского, который до 2024 года носил фамилию деда — Эйдельштейн, знаменитый политик ещё при жизни говорил о необходимости прямого столкновения России с Великобританией как со страной, вдохновляющей конфликт. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Владимир Жириновский неоднократно выступал с прогнозами относительно будущего противостояния России и Украины, хотя при жизни политика само слово «спецоперация» в его речах не звучало. В декабре 2021 года с трибуны Госдумы он назвал предполагаемое время начала боевых действий — 4 часа утра 22 февраля. В действительности 21 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР, а 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции — расхождение с прогнозом Жириновского составило два дня.

Политик также говорил о возвращении Крыма в состав России задолго до соответствующих событий и призывал к проведению референдума на Украине. Помимо этого, он указывал на неизбежность начала спецоперации, поясняя, что в противном случае притеснение русского населения распространится с Донбасса на западные регионы России. В тот период Жириновский упоминал и о вероятности частичной мобилизации, что современники воспринимали как шутку.

По данным архивных выступлений политика, которые сейчас анализируют журналисты и политологи, Жириновский предполагал, что острая фаза конфликта между Россией и Украиной продлится несколько лет, а пиковым периодом станет именно 2026 год — он же, по его мнению, должен был стать временем начала урегулирования.

Как рассказал Олег Жириновский, отец делился с ним позицией о том, что для достижения победы России необходимо дойти до Лондона. По пересказу сына, политик проводил параллели со взятием Парижа и Берлина, отмечая, что эти события не привели к изменению ситуации в Европе. Жириновский считал, что спокойствие на континенте наступит только после того, как будет устранён, по его выражению, центр конфликта, расположенный в Лондоне.

Сын политика также утверждает, что Владимир Жириновский негативно отзывался о европейских лидерах, указывая на их готовность вовлекать собственные народы в военное противостояние с Россией. В отношении президента России Владимира Путина политик, по словам сына, высказывался исключительно положительно, отмечая его усилия по обеспечению стабильности в стране. Олег Жириновский процитировал отца, подчеркнувшего, что Путин обеспечивает спокойствие, сохраняет государство и выполняет крайне сложную работу.

Помимо этого, как напоминает портал NEWS.ru со ссылкой на слова Олега Жириновского, политик с девяностых годов прошлого века последовательно говорил о возможном распаде Украины как государства. По его прогнозам, территории Крыма и Новороссии должны были вернуться в состав России, часть западных областей — отойти соседним государствам, включая Польшу, Венгрию и Румынию. В наиболее благоприятном для Украины сценарии страна, по мнению политика, могла сохраниться в виде нескольких западных регионов со Львовом в качестве столицы. Также Жириновский неоднократно отмечал, что достижение компромисса между Москвой и Киевом маловероятно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2