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Жириновский знал, что СВО не кончится, пока Россия не сделает важного шага. Сын политика раскрыл, какого именно

Жириновский знал, что СВО не кончится, пока Россия не сделает важного шага. Сын политика раскрыл, какого именно

09:26, 30 июн 2026

Олег Жириновский рассказал, что его отец считал прямое противостояние с Британией необходимым условием для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Сын политика Владимира Жириновского Олег раскрыл подробности высказываний отца о специальной военной операции и её возможном завершении. По словам Олега Жириновского, который до 2024 года носил фамилию деда — Эйдельштейн, знаменитый политик ещё при жизни говорил о необходимости прямого столкновения России с Великобританией как со страной, вдохновляющей конфликт. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Владимир Жириновский неоднократно выступал с прогнозами относительно будущего противостояния России и Украины, хотя при жизни политика само слово «спецоперация» в его речах не звучало. В декабре 2021 года с трибуны Госдумы он назвал предполагаемое время начала боевых действий — 4 часа утра 22 февраля. В действительности 21 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР, а 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции — расхождение с прогнозом Жириновского составило два дня.

Политик также говорил о возвращении Крыма в состав России задолго до соответствующих событий и призывал к проведению референдума на Украине. Помимо этого, он указывал на неизбежность начала спецоперации, поясняя, что в противном случае притеснение русского населения распространится с Донбасса на западные регионы России. В тот период Жириновский упоминал и о вероятности частичной мобилизации, что современники воспринимали как шутку.

По данным архивных выступлений политика, которые сейчас анализируют журналисты и политологи, Жириновский предполагал, что острая фаза конфликта между Россией и Украиной продлится несколько лет, а пиковым периодом станет именно 2026 год — он же, по его мнению, должен был стать временем начала урегулирования.

Как рассказал Олег Жириновский, отец делился с ним позицией о том, что для достижения победы России необходимо дойти до Лондона. По пересказу сына, политик проводил параллели со взятием Парижа и Берлина, отмечая, что эти события не привели к изменению ситуации в Европе. Жириновский считал, что спокойствие на континенте наступит только после того, как будет устранён, по его выражению, центр конфликта, расположенный в Лондоне.

Сын политика также утверждает, что Владимир Жириновский негативно отзывался о европейских лидерах, указывая на их готовность вовлекать собственные народы в военное противостояние с Россией. В отношении президента России Владимира Путина политик, по словам сына, высказывался исключительно положительно, отмечая его усилия по обеспечению стабильности в стране. Олег Жириновский процитировал отца, подчеркнувшего, что Путин обеспечивает спокойствие, сохраняет государство и выполняет крайне сложную работу.

Помимо этого, как напоминает портал NEWS.ru со ссылкой на слова Олега Жириновского, политик с девяностых годов прошлого века последовательно говорил о возможном распаде Украины как государства. По его прогнозам, территории Крыма и Новороссии должны были вернуться в состав России, часть западных областей — отойти соседним государствам, включая Польшу, Венгрию и Румынию. В наиболее благоприятном для Украины сценарии страна, по мнению политика, могла сохраниться в виде нескольких западных регионов со Львовом в качестве столицы. Также Жириновский неоднократно отмечал, что достижение компромисса между Москвой и Киевом маловероятно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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