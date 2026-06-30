Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Зеленский в эйфории". Но ситуация плохая. В Европе началось "преддверие ада"

"Зеленский в эйфории". Но ситуация плохая. В Европе началось "преддверие ада"

09:31, 30 июн 2026

На предстоящем саммите альянса в Анкаре сумму новой поддержки Украине сократят с обещанных 40 миллиардов долларов до 10–12. Политолог Юрий Кот объяснил, с чем связано такое решение и почему Европу ждут трудные времена.

Объём финансовой помощи Украине, который планируется утвердить на саммите НАТО в Анкаре, окажется почти в четыре раза меньше ранее заявленного. Вместо 40 миллиардов долларов западные союзники готовы выделить лишь 10–12 миллиардов. Об этом со ссылкой на политолога Юрия Кота сообщает издание «Царьград».

Эксперт связал сокращение помощи с тем, что США начали сворачивать ряд программ внешней поддержки, и европейским странам теперь приходится самостоятельно искать средства на финансирование Киева.

По словам Кота, эйфория, охватившая команду Владимира Зеленского на фоне заявлений об успехах в противостоянии с Россией, неизбежно сменится отрезвлением. Он сравнил поведение украинских властей с состоянием тяжелобольного человека, у которого временное облегчение быстро проходит, а проблемы возвращаются с новой силой.

Политолог подчеркнул, что у Киева и его союзников заканчиваются все виды ресурсов — человеческие, технологические и финансовые. Людские резервы, по его словам, истощаются стремительными темпами, а с деньгами ситуация складывается всё более напряжённая. Эксперт обратил внимание, что введённые против России санкции в итоге наиболее ощутимо ударили по самим инициаторам ограничений.

Кот допустил, что озвученные суммы помощи могут продолжить снижаться: то, что ещё недавно называлось 40 миллиардами, уже превратилось в 12–15, и в дальнейшем речь может пойти даже не о миллиардах. Политолог высказал мнение, что Соединённые Штаты преследуют собственные интересы, стремясь столкнуть Европу и Россию в затяжном конфликте ради экономической выгоды. При этом любая помощь со стороны Вашингтона, по его словам, сопровождается встречными требованиями, превышающими первоначальные вложения.

Отдельно эксперт отметил состояние европейской экономики. По его оценке, страны Евросоюза, которые ранее располагали значительными финансовыми ресурсами, за более чем десятилетие конфронтации с Россией заметно обеднели и продолжают терять средства. Несмотря на демонстрацию самодостаточности, реальное положение дел в Европе остаётся сложным.

Кот также упомянул аномальную жару, охватившую европейский континент, назвав погодные катаклизмы своеобразным предвестником трудностей, которые ожидают регион в ближайшем будущем.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жириновский знал, что СВО не кончится, пока Россия не сделает важного шага. Сын политика раскрыл, какого именно

Читайте также:

Жириновский знал, что СВО не кончится, пока Россия не сделает важного шага. Сын политика раскрыл, какого именно
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

«Все деньги сгорят»: Украина может остаться без военной помощи из-за разногласий в Конгрессе США
Россия/мир
«Все деньги сгорят»: Украина может остаться без военной помощи из-за разногласий в Конгрессе США
Мир потрясёт новая война: Запад в ужасе, в Европе готовят восстание. Зря попёрли против России
Россия/мир
Мир потрясёт новая война: Запад в ужасе, в Европе готовят восстание. Зря попёрли против России
В России работают над аналогом Starlink
Россия/мир
В России работают над аналогом Starlink
«Кое-кто слишком много ест»: в НАТО признали, что не производят столько вооружений, сколько запрашивает Украина
Россия/мир
«Кое-кто слишком много ест»: в НАТО признали, что не производят столько вооружений, сколько запрашивает Украина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен