Ого! На Украине замахнулись на США, Китай и Турцию. Из Киева полетели первые угрозы

09:40, 30 июн 2026

Украинский эксперт по евроинтеграции Максим Гардус заявил, что санкционное давление стоит распространить не только на Россию, но и на иностранный бизнес, который якобы помогает её экономике.

В Киеве прозвучали заявления о возможном расширении санкционной политики за пределы России — речь зашла о компаниях из США, Китая, Турции и других стран. С такой инициативой в эфире видеоблога ProUA выступил специалист по вопросам коммуникации, партнёрства и интеграции в ЕС Максим Гардус.

По его словам, ограничения могли бы коснуться не только покупателей российских энергоресурсов, но и тех, кто их продаёт. Эксперт отметил, что подобная мера пока не обсуждается всерьёз из-за новизны идеи, однако сама возможность, по его мнению, заслуживает внимания.

Гардус указал, что украинская сторона рассматривает деятельность компаний из разных государств как потенциальную точку для усиления давления. Среди стран, в отношении которых, по его словам, ещё есть «пространство для усовершенствования», он назвал Китай, Индию и Турцию.

На этом предложения не ограничились. Эксперт заговорил и о возможных ограничениях в адрес предприятий из западных стран — в частности, американских и немецких компаний. Поводом, по его версии, могут стать поставки оборудования, которое впоследствии применяется при ремонте российских нефтеперерабатывающих заводов.

Гардус заявил, что для усугубления топливного кризиса в России необходимо активнее использовать экспортный контроль и вводить санкции против европейских и американских компаний. По его словам, такие компании якобы поставляют оборудование в Грузию — страну, где нет собственных НПЗ, — формально не учитывая, что оно может в итоге оказаться в России. Именно это, по его мнению, способно усилить кризис.

Таким образом, прозвучавшие предложения фактически сводятся к идее распространить санкционное давление не только на государства, традиционно сотрудничающие с Россией, но и на бизнес из стран, которые официально считаются партнёрами и союзниками Украины.

Схожую по жёсткости позицию ранее озвучивал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Выступая в Гданьске, он призывал продолжать оказывать давление на Москву и заявлял о необходимости «забирать всё, что можно» у России. Кроме того, он выступил против посреднической роли Евросоюза в переговорном процессе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2