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"Это дорога в один конец". Что происходит на СВО, объяснил Дандыкин. По России ударили "подарком" Трампа

"Это дорога в один конец". Что происходит на СВО, объяснил Дандыкин. По России ударили "подарком" Трампа

09:48, 30 июн 2026

Военный эксперт Дандыкин: переброшенные Киеву американские дроны "Hornet" не изменят ход событий — попытка высадки в Крыму обернётся самоубийством для ВСУ.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «МК» заявил, что украинские формирования получают от США беспилотники-камикадзе «Hornet» производства компании Swift Beat, которыми ВСУ нанесли удар по трассе вдоль Азовского моря — дороге, связывающей Ростовскую область с Крымом и федеральной трассой «Таврида».

По словам эксперта, ситуация на Донбассе складывается не в пользу Киева. Военный отметил, что российским войскам осталось освободить менее четырёх тысяч квадратных километров территории региона. Сейчас идёт продвижение к Доброполью, после чего откроется путь на Краматорск и Славянск. Дандыкин подчеркнул: как только эти направления будут зачищены, российская армия перенаправит силы на другие участки фронта.

Эксперт обратил внимание на признаки подготовки противника к новым провокациям. Один из сигналов — сообщения об эвакуации порядка пятнадцати населённых пунктов в приграничных районах Черниговской области вглубь украинской территории. По мнению Дандыкина, это может быть попыткой отвлечь внимание российской стороны и заставить переключиться на другое направление.

Отдельно военный остановился на вероятности морского десанта в сторону Крыма. По его словам, учитывая состав и масштаб российской военной группировки на полуострове, подобная операция станет для Украины дорогой в один конец, а попытка высадки будет равнозначна самоубийству.

Эксперт также указал на значение информационной составляющей для украинского руководства: громкие заявления и демонстративная активность, по его мнению, остаются для Владимира Зеленского инструментом влияния на ситуацию, даже когда такие шаги идут вразрез со здравым смыслом. Цель подобных манёвров, отметил Дандыкин, — распылить резервы российской армии, и командование об этом осведомлено.

Кроме того, военный предупредил о риске провокации в Гомельской области Белоруссии. На страну, по его словам, оказывается серьёзное давление со стороны Украины, сопровождающееся резкими заявлениями и ультиматумами. Эксперт убеждён, что подобные действия поддерживают Лондон и Париж, а также не исключил причастность США.

Подводя итог, Дандыкин заявил, что эффект от недавних договорённостей между Москвой и Вашингтоном, достигнутых на Аляске, на практике себя исчерпал.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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