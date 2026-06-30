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Город превращается в могилу для 18 тысяч солдат. Логистика разрушается. Команды на отход не дают. О ситуации под Константиновкой

Город превращается в могилу для 18 тысяч солдат. Логистика разрушается. Команды на отход не дают. О ситуации под Константиновкой

09:54, 30 июн 2026

Российские войска ведут активные наступательные действия в Константиновке, где, согласно сводке Минобороны России, за последние сутки были уничтожены до 95 украинских военнослужащих. О ситуации в городе подробно рассказал украинский инсайдерский Telegram-канал "Картель".

По информации источника, бои в Константиновке перешли из стадии охвата в стадию последовательного разрушения украинской обороны. Российские подразделения наращивают давление не только непосредственно на городскую застройку, но и на ближайший тыловой район — Дружковку, которая выполняет функции узла снабжения, ротации личного состава и стабилизации гарнизона.

Согласно публикации, Константиновка остаётся одной из приоритетных целей летней наступательной кампании российской армии, а сам участок фронта рассматривается командованием как ключевой.

Инсайдер отмечает, что бои за город уже нельзя назвать локальным городским сражением — речь идёт о давлении на весь оборонительный комплекс, объединяющий Славянск, Краматорск и Дружковку. Удары по тыловым районам, по его словам, решают сразу две задачи: разрушают логистические цепочки и подрывают саму модель удержания населённого пункта, при которой передовая линия формально сохраняется, а тыл утрачивает устойчивость. В таких условиях оборона теряет не отдельные позиции, а общую глубину построения.

Автор канала также сообщает, что за время боёв за Константиновку погибли тысячи украинских военнослужащих, и город может стать местом гибели более 18 тысяч бойцов ВСУ. Причиной этого названо то, что командование не только не отдаёт приказ об отходе, но и прямо запрещает отступление подразделениям.

По формулировке "Картеля", Константиновка превращается не просто в очаг сопротивления, а в место принудительного расходования резервов ради сохранения статуса "крепости".

Инсайдер характеризует это как типичный пример политизированного подхода к обороне, при котором удержание территории становится символическим действием и способом отложить принятие более масштабного оперативного решения. Цена подобной модели, по его словам, всегда одинакова: накопление потерь, ухудшение системы ротации личного состава и превращение гарнизона в расходуемый ресурс. Подразделения удерживают позиции не потому, что способны изменить ход событий, а потому, что отвод войск считается политически нежелательным.

Канал указывает, что положение в Константиновке служит индикатором состояния всей украинской обороны на донбасском направлении. Если тыловые районы уже находятся под огневым воздействием, а город удерживается исключительно за счёт запрета на отступление, это свидетельствует не о стабильности линии фронта, а о значительном износе всей оборонительной системы.

Инсайдер подытоживает, что в подобном режиме даже формальное сохранение контроля над городом работает не в пользу обороняющейся стороны: время выигрывается лишь номинально, на карте, но теряется в людских потерях и в способности системы управления функционировать.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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