14:53, 30 июн 2026

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили о тревожных настроениях на фоне ожидания крупного удара со стороны России в ближайшие сутки. Об этом со ссылкой на украинские ресурсы пишет издание «ПолитНавигатор».

По данным источников, в украинском медиаполе распространились сообщения о подготовке масштабной атаки. Авторы публикаций отвели Владимиру Зеленскому 72 часа на устранение угрозы, при этом допускают, что ответные действия могут начаться значительно раньше.

Списанный офицер ВСУ Евгений Бекренёв, известный под позывным «Арти Грин», заявил, что украинское руководство своими провокациями в районе Крыма провоцирует ответную реакцию российской стороны. По его словам, действия Зеленского представляют собой политический манёвр, не сулящий ничего хорошего, и расплата за него последует в ближайшее время. Бекренёв отметил, что на линии фронта существуют более значимые направления, требующие первоочередного внимания.

Поводом для тревожных настроений стала ночная атака беспилотников, запущенных, по сообщениям, из Сумской и Харьковской областей в направлении Кременчуга. Взрывы в городе фиксировались с трёх часов ночи с небольшими интервалами. По информации источников, по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области было выпущено не менее 17 дронов-камикадзе типа «Герань».

Автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев», подписавшийся как Сергей Лебедев, заявил, что воздушные удары стали продолжением переговорного процесса другими средствами. По его данным, за минувшие сутки было зафиксировано 36 эпизодов атак в девяти регионах Украины. Он подчеркнул, что значение имеет не количество взрывов, а то, что российская сторона последовательно вынуждает украинскую сторону раскрывать резервные логистические маршруты. Автор отдельно выделил ситуацию в Кременчуге, отметив, что по уже атакованному ранее НПЗ нанесли повторный удар — не менее 17 «Геранями-2» по ключевым узлам объекта.

По словам автора канала, действия российской стороны демонстрируют, что планов по поддержке киевского руководства не предполагается.

Военные эксперты, на которых ссылаются украинские источники, считают, что опасения по поводу новой масштабной атаки в течение ближайших 72 часов имеют под собой основания.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2