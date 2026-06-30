Сводка с фронтов СВО 30 июня: новые траншеи создавать не удаётся, грядёт большое отступление. Что со Славянском

15:01, 30 июн 2026

Военные подразделения России освободили населённые пункты Писанцы и Богодаровка, а также закрепились в Николаевке на Северском направлении — об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на данные с фронта.

Подразделения ВС РФ продвинулись в районе Северска и Днепропетровской области, продолжается штурм Константиновки

О новых подробностях положения дел на линии соприкосновения, не отражённых в официальных сводках Минобороны России, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Российские подразделения зафиксировали продвижение сразу на нескольких участках фронта — от Северска до Днепропетровской области.

Северское направление

По данным источника, российские военные расширили зону контроля в сторону населённого пункта Ореховатка, а также закрепились в селе Николаевка. Уточняется, что установление контроля над Николаевкой даёт подразделениям тактическое преимущество и формирует условия для дальнейшего наступления на этом участке. Официальных подтверждений со стороны Министерства обороны России на момент публикации не поступало.

Авторы «Военной хроники» отмечают, что российская армия начала планомерное уничтожение укреплённых позиций украинских войск на подступах к Славянску — по аналогии с тем, как ранее действовали в Константиновке. В частности, речь идёт о Николаевке, где расположена теплоэлектростанция, которая, по данным источника, использовалась украинскими формированиями как площадка для размещения дронов и реактивных систем залпового огня. Канал также указывает на возросшую точность применения авиабомб с управляемыми модулями планирования и коррекции в ходе этой наступательной операции.

Параллельно продолжается штурм Константиновки, который, по оценке источников, близок к завершению. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что российские войска зачищают юго-западную часть города, а окружённые украинские подразделения сталкиваются с серьёзными перебоями в снабжении. По его данным, зафиксированы попытки отхода украинских формирований из Алексеево-Дружковки.

Продвижение в сторону Днепропетровской области

Освобождение населённых пунктов Писанцы и Богодаровка позволило российским подразделениям расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Это создаёт условия для дальнейшего движения в направлении административной границы Днепропетровской области. По оценке «Военной хроники», данный участок имеет существенное оперативное значение: контроль над этими территориями осложняет снабжение украинской группировки в районе Курахово и Угледара, а также открывает выход к трассе, ведущей к Павлограду.

Источник отмечает высокий темп продвижения подразделений группировки «Восток»: закрепление на новых позициях происходит без значительных пауз, что, по мнению авторов канала, говорит о согласованной работе разведки, артиллерии и штурмовых подразделений. При этом, после выхода в район Покровского, который пока остаётся под контролем украинской стороны, основные усилия группировки, как ожидается, будут направлены на продвижение вдоль автотрассы Н-15, соединяющей Запорожье и Донецк. Источник подчёркивает, что говорить о быстром и беспрепятственном движении по этому маршруту пока преждевременно, однако темпы территориального продвижения «Востока» оцениваются как одни из наиболее высоких среди всех группировок на линии фронта.

«Военная хроника» обращает внимание на системные проблемы с пополнением личного состава ВСУ в Днепропетровской области: мобилизационный ресурс региона, по данным источника, существенно исчерпан после предыдущих волн призыва, а вновь прибывающие военнослужащие зачастую не имеют достаточной подготовки. Источник также указывает на отсутствие капитальных фортификационных сооружений — долговременных укреплений и многослойных минных заграждений — на значительной части границы области, что, по его оценке, повышает её уязвимость для манёвренных действий в условиях преимущественно равнинного и открытого рельефа.

По мнению авторов канала, при сохранении нынешнего темпа продвижения российские подразделения могут выйти к административным границам Днепропетровской области быстрее, чем украинское командование успеет перебросить резервы и выстроить устойчивую линию обороны. Источник также упоминает трудности с логистикой и нехватку средств противовоздушной обороны в прифронтовой полосе как дополнительные факторы, осложняющие положение обороняющейся стороны.

Отдельно «Военная хроника» отмечает, что возведение оборонительных рубежей в приграничных районах Днепропетровской области идёт с отставанием и происходит уже в условиях начавшейся или развивающейся оперативной изоляции со стороны российских войск. В связи с этим источник называет высокой вероятность того, что трасса Н-15 может стать маршрутом для дальнейшего продвижения российских подразделений в сторону Запорожья. Также упоминается значительное незанятое пространство восточнее населённого пункта Александровка, которое, по предположению источника, будет осваиваться параллельно с основным наступлением группировки «Восток».

Ситуация на других участках фронта

На северном и крайнем южном участках фронта существенных изменений не зафиксировано. Затишье также сохраняется на юге Запорожской области и вдоль реки Днепр.

Что касается Купянского направления, военкор Евгений Лисицын сообщает о продолжающихся ожесточённых боях непосредственно в городе и на южных подступах к нему. По его данным, российские войска наносят удары по резервам ВСУ за рекой Оскол, а на западном берегу реки в районе Нововасильевки зафиксировано продвижение российских подразделений.

В районе Лимана российские части продолжают продвижение к окраинам города уже и с западного направления. Ранее Министерство обороны России сообщало о взятии десятков зданий и опорных пунктов на этом участке. По имеющимся данным, на направлении активно задействована авиация.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2