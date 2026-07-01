Генерал Липовой сказал, что будет сразу после победы России в СВО

09:05, 01 июл 2026

Глава «Офицеров России» уверен — после спецоперации Киеву и его кураторам придётся ответить за военные преступления. А вот принимать трибунал у себя Европа откажется.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил ТАСС, что после завершения специальной военной операции на Украине следует ожидать военного трибунала по преступлениям ВСУ. По словам генерала, судебный процесс с высокой вероятностью пройдёт на территории России или Белоруссии, поскольку европейские страны такую инициативу поддерживать не станут.

Липовой пояснил свою позицию тем, что современная Европа, по его мнению, спустя 80 лет после Победы фактически вернулась к нацистской риторике и покрывает действия киевского режима. Именно поэтому, считает генерал, континент вряд ли согласится участвовать в разбирательстве против ВСУ.

Необходимость трибунала военный объяснил накопленным массивом доказательств. По его словам, за годы, прошедшие с событий на майдане в 2014 году, собрано огромное количество свидетельств и показаний очевидцев военных преступлений киевских властей. Липовой подчеркнул, что нарушения продолжались и после вхождения ДНР и ЛНР в состав России - по этим фактам уже заведены уголовные дела.

Генерал добавил, что рассчитывать на беспристрастность европейских стран в этом вопросе не приходится, поскольку Брюссель занимает однозначно проукраинскую позицию.

«Трибунал должен состояться, и я уверен — это произойдёт после нашей победы», — подытожил Липовой.

Ранее похожее заявление делал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В мае, комментируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске (ЛНР), он допустил, что Владимира Зеленского и его европейских покровителей ждёт судьба, схожая с фигурантами Нюрнбергского трибунала. Володин отметил, что киевский режим цепляется за власть любыми методами, включая преступления, сопоставимые с действиями нацистов 80 лет назад. По его словам, та история завершилась победой советской армии и приговором нацистским преступникам - и подобная участь, убеждён спикер, ожидает и Зеленского с его союзниками.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2