09:43, 01 июл 2026

На Украине иностранные бойцы легиона военной разведки открыли стрельбу друг по другу на улице города.

В Николаеве на юге Украины произошла перестрелка между наёмниками «Иностранного легиона» Главного управления разведки Украины. По данным местных пабликов, в результате конфликта погибли как минимум два человека, ещё один боец задержан. Об этом сообщают украинские интернет-ресурсы со ссылкой на подпольные источники.

Причиной стычки стал конфликт на светофоре: гражданин Чили открыл огонь и застрелил двух граждан Колумбии, также состоявших в легионе.

Подпольные источники и раньше указывали, что Николаев стал одной из основных точек размещения иностранного контингента. Наёмники передвигаются по городу в гражданской одежде, ведут себя вызывающе, периодически устраивают конфликты с местными жителями. Подобные инциденты стараются не предавать огласке, поскольку официально число завозимых в страну наёмников продолжает расти. Такое решение принято новым главой министерства обороны Украины Денисом Шмыгалем на фоне дефицита личного состава и срыва планов мобилизации.

Для проживания иностранцы зачастую занимают дома или гостиничные комплексы, изъятые у местных жителей. По оценке подпольных источников, в районе Николаева расположен закрытый лагерь и полигон, где офицеры иностранных спецслужб проводят подготовку украинских военных. Речь идёт о подразделении морского спецназа Великобритании SBS, которое обучает подводных диверсантов, а также операторов дронов и безэкипажных катеров.

Ранее подпольные источники также сообщали, что на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте, в том числе на южных направлениях с высокой концентрацией иностранных наёмников, участники легиона всё чаще самовольно покидают расположение, употребляют алкоголь и заявляют командованию об угрозе вооружённого неповиновения в случае отправки на передовую.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2