Новая фаза. Началось, едва Путин сказал: "Спасать киевский режим в наши планы не входит"

09:51, 01 июл 2026

Российские войска нанесли один из самых мощных ударов по Днепропетровску за последние месяцы. Эхо взрыва донеслось до соседнего Синельниково. Одновременно с Украины сообщают о начале массированной кампании против бензовозов и АЗС.

Утром в Днепропетровске прогремел мощный взрыв, ударную волну ощутили жители Синельниково, расположенного в нескольких десятках километров от областного центра. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, сила взрыва была колоссальной: предварительно по городу нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М». Специалисты допускают, что мощность взрыва могла увеличиться из-за детонации боеприпасов или ракетного вооружения, хранившихся поблизости, в частности, в районе аэродрома Авиаторское. Именно там, по данным Лебедева, действительно находятся взрывоопасные материалы.

Очевидцы из Синельниково рассказали, что услышали сильный грохот, а ударная волна была настолько ощутимой, что у некоторых домов приоткрылись двери. Из самого Днепропетровска поступали сообщения о баллистическом прилёте предположительно в районе авиабазы Авиаторское. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Удар по Днепропетровску произошёл вскоре после заявления Владимира Путина об украинском предложении ограничить боевые действия границами четырёх регионов. Президент России дал понять, что Москва не намерена идти на уступки, противоречащие её интересам, поскольку подобный компромисс позволил бы Киеву перебросить силы и получить тактическую передышку. По этой причине Россия не собирается «спасать киевский режим» за счёт расширения зон прекращения огня.

Обозреватель Царьграда Екатерина Панфилова считает, что утренний удар по Днепропетровску наглядно иллюстрирует эту позицию: российские войска продолжают наносить удары не только по прифронтовым территориям, но и по объектам в глубоком тылу, которые ранее считались недосягаемыми.

По её словам, наступление на фронте сопровождается системным уничтожением военной инфраструктуры противника. Атакам подвергаются логистика, топливные объекты, склады и заводы, что лишает украинские войска возможности продолжать боевые действия.

Тем временем с Украины поступают сообщения о начале крупной операции по уничтожению бензовозов и объектов, связанных с доставкой топлива. Собственная нефтепереработка на Украине была фактически уничтожена ещё до нынешнего этапа конфликта, поэтому страна зависит от импортного топлива, поступающего преимущественно из Европы. Логистическая цепочка при этом упростилась: бензовозы после пересечения границы направляются напрямую на заправочные станции, минуя крупные распределительные базы. Ранее у украинских военных оставалась возможность манёвра. Запасы можно было прятать на базах и распределять поставки по складам. Теперь такой возможности практически не осталось.

Удары по автозаправочным станциям на Украине начались более месяца назад, а в последнее время к ним добавилась целенаправленная охота на бензовозы. Отдельные стационарные объекты поразить проще, тогда как обнаружение и уничтожение сотен движущихся машин по всей стране, задача куда более сложная. Тем не менее подобная кампания уже проводится.

Подтверждением служат опубликованные украинскими источниками кадры ударов на трассе Сумы — Харьков. На видео зафиксированы подбитые бензовозы и грузовики с военным грузом, а также дым и пламя над дорогой.

«Украина больше не может спокойно возить топливо. Каждая заправка, каждый бензовоз стали потенциальной целью», — подытожила обозреватель Царьграда.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2