10:01, 01 июл 2026

Си Цзиньпин публично поддержал суверенитет Белоруссии, Минск пригрозил ответом на провокации, а западные СМИ заговорили о сокращении пакета военной помощи Киеву.

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Китай поддерживает Минск в вопросах защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Заявление прозвучало на фоне обострившейся риторики Киева в адрес Белоруссии и обсуждений возможного расширения конфликта. Об этом свидетельствуют заявления МИД Белоруссии, доклад Центра международной безопасности и стратегии университета Цинхуа и комментарии политолога Валентина Филиппова и обозревателя «Царьграда» Владлена Чертинова.

Визит в Пекин прошёл на фоне закрытых переговоров в Москве

Официально поездка Александра Лукашенко в Китай была представлена как рабочая встреча по вопросам двустороннего сотрудничества и экономики. Однако наблюдатели обратили внимание на контекст. Переговоры состоялись сразу после того, как усилилась риторика Киева в отношении Минска и участились разговоры о возможном расширении зоны конфликта.

Перед визитом в Пекин Лукашенко посетил Москву, где в закрытом формате встретился с президентом России Владимиром Путиным. Подробности переговоров публично не раскрывались, однако известно, что стороны обсуждали вопросы безопасности, в том числе возможные попытки вовлечь Белоруссию в боевые действия.

По оценке ряда аналитиков, на которых ссылается материал, расчёт Киева и его западных партнёров мог строиться на том, что Минск, опасаясь эскалации, начнёт добиваться скорейшего прекращения конфликта, а Пекин поддержит такую позицию. Однако развитие событий пошло по другому сценарию.

Пекин и Минск сделали параллельные заявления

После переговоров Си Цзиньпин заявил о поддержке Белоруссии в вопросах защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности. Практически одновременно с этим МИД Белоруссии предупредил, что в случае пересечения украинскими подразделениями государственной границы республика задействует весь имеющийся потенциал для ответа.

Дополнительное внимание привлёк доклад Центра международной безопасности и стратегии университета Цинхуа, подготовленный китайскими экспертами. В документе говорится, что украинский конфликт вступает в завершающую фазу, однако Киев может попытаться распространить его на другие государства, включая Белоруссию и страны Балтии. Отдельно в докладе отмечается значение польско-белорусского направления для китайско-европейских транспортных маршрутов.

Государственные китайские ресурсы в этот период заметно ужесточили комментарии в адрес Евросоюза. В частности, на платформе, связанной с телерадиокомпанией CCTV, Евросоюз назвали «бумажным тигром» и дали понять, что Пекин готов пойти на серьёзное сокращение торговых отношений, вплоть до их полной остановки, если это потребуется.

На саммите НАТО может обсуждаться сокращенный пакет помощи Киеву

Западные издания сообщили, что новый пакет военной помощи Украине, который планируется рассмотреть на саммите НАТО, может оказаться значительно меньше изначально заявленных объёмов. Итальянская газета Corriere della Sera указывает сумму в 10–12 миллиардов долларов вместо куда более масштабных ожиданий, которые озвучивались ранее.

На этом фоне появились заявления европейских политиков о необходимости искать пути урегулирования конфликта. В Киеве, в свою очередь, обратили внимание на историческую параллель. Аналогичный визит Владимира Путина в Китай состоялся в феврале 2022 года, незадолго до начала специальной военной операции.

Почему высокоточное оружие применяется ограниченно

Продолжающиеся атаки беспилотников на территории России вновь поставили вопрос: почему российская сторона, обладая современными средствами поражения, не наносит удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры.

Эту тему поднимает обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов. По его мнению, следование правилам, навязанным Западом, лишь затягивает конфликт и даёт противнику время на адаптацию. Автор указывает, что новейшие комплексы, в частности «Орешник», применяются ограниченно, тогда как логистическая инфраструктура Украины продолжает работать.

«Нам говорят, что невозможно "закрыть" мосты через Днепр обычным оружием. Ну так примените необычное. Необязательно даже тактическое ядерное (хотя такое решение просто напрашивается). Вместо того, чтобы бить болванками от "Орешника" по сараям, начините эти ракеты боевой частью. И не ждите, пока нам полностью обрушат логистику», — говорится в материале.

Дистанционное управление дронами меняет характер боевых действий

Отдельное внимание в публикации уделено развитию технологий удалённого управления беспилотниками. После пленения украинского военнослужащего стало известно, что сравнительно небольшие группы операторов способны управлять FPV-дронами через удалённые серверы практически из любой точки мира.

Спустя несколько дней украинское министерство обороны сообщило о создании комплекса Hornet Vision Ctrl, который позволяет дистанционно управлять беспилотниками на больших расстояниях. По заявлению разработчиков, система уже сертифицирована по стандартам НАТО.

Подобные технологии, как отмечается в материале, меняют сам характер боевых действий. Во-первых, снижается значение численного превосходства на линии фронта. Во-вторых, появляется возможность участия иностранных специалистов в операциях без их физического присутствия на территории Украины.

Также сообщается, что с помощью новой системы украинская сторона уже смогла уничтожить сотни воздушных целей, включая реактивные модификации ударных дронов типа «Герань», используя сравнительно недорогие FPV-перехватчики. По сути, речь идёт о формировании распределённой системы противовоздушной обороны.

Дополнительным элементом складывающейся картины стало решение американского Сената, который включил в проект оборонного бюджета положение, определяющее Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области как территории Украины. Документ также предусматривает передачу Киеву разведывательной информации для нанесения ударов по этим регионам.

Зеленский перестал быть приоритетной целью

Политолог Валентин Филиппов считает, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня перестал быть приоритетной целью для российской стороны не из-за снижения интереса к нему лично, а потому, что складывающаяся военно-политическая обстановка сама подталкивает Киев к серьёзным стратегическим просчётам.

Эксперт обращает внимание на ухудшение отношений Украины сразу с несколькими соседними государствами. Наиболее заметным стал конфликт с Польшей, сопровождавшийся взаимными обвинениями, демонстративными жестами и публичными скандалами вокруг распределения западной помощи.

Однако наиболее рискованным направлением Филиппов называет белорусское. По его оценке, требования Зеленского к Александру Лукашенко, в частности, призывы прекратить сотрудничество с Россией и вывести российские подразделения, объективно невыполнимы.

По мнению политолога, если Киев решится открыть дополнительный фронт, вооружённым силам Украины придётся перебрасывать значительные силы с восточного направления на северное. Даже ограниченный ответ Белоруссии в виде ракетных и беспилотных ударов способен существенно осложнить работу украинской логистики на западе страны.

В таком случае, считает Филиппов, заметно возрастает вероятность повторного наступления на киевском направлении, тогда как украинской армии придётся одновременно удерживать сразу два крупных театра военных действий.

По словам эксперта, именно поэтому текущая ситуация выглядит для Киева особенно рискованной. Зеленский, как отмечает политолог, своими решениями ежедневно создаёт условия, способные привести к серьёзному кризису всей системы управления Украины. Поэтому, по его мнению, главным фактором становится не устранение конкретной персоны, а развитие самой военно-политической обстановки.

«Условия для этого крушения он создаёт ежедневно. Поэтому его "вычеркнули" из "списка приоритетных целей ВКС"? В этом, скорее всего, причина», — предположил политолог.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2