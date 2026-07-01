Сигнал с фронта: Враг готовит наступление на Москву. И план ударов по российским АЭС. Что известно

10:06, 01 июл 2026

Украинская сторона может задействовать против Москвы дальнобойные дроны с боевой частью до 200 килограммов. На такую тенденцию на фронте указал военный корреспондент.

О планах Киева применить тяжёлые беспилотники для удара по российской столице в беседе с изданием «Царьград» рассказал военный корреспондент Александр Харченко. По его словам, украинская сторона анонсирует не только БПЛА с боевой частью массой до 200 килограммов, но и удары крылатыми ракетами по Москве, хотя эта информация вызывает больше вопросов.

Харченко отметил, что на линии фронта военные заметили сокращение количества барражирующих боеприпасов типа «Хорнет», их разработку связывают с американской компанией. По мнению корреспондента, это говорит о том, что противник копит беспилотники, готовясь к крупным боевым действиям. Одновременно Киев получает кредитную поддержку, а в западных заявлениях, в том числе от госсекретаря США Марко Рубио, звучит тезис о том, что договорённости, достигнутые на Аляске, ничего не значат. По оценке военкора, это подталкивает украинское руководство к контрнаступлению.

Кроме того, по данным Харченко, противник может планировать два отвлекающих удара. Один в направлении Крыма, второй по Брянской области.

Отдельно появилась информация о подготовке ударов по российским атомным электростанциям. Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на собственный источник сообщил, что офис президента Украины совместно со спецслужбами при участии британской стороны разрабатывает план атак на АЭС в России, который может быть реализован уже осенью текущего года.

Ранее эксперты неоднократно предупреждали о рисках формирования так называемого второго фронта специальной военной операции непосредственно в Москве. В числе потенциальных наводчиков для украинской стороны называют выходцев из стран Средней Азии. Доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачёв ранее указывал, что часть таких мигрантов не считает Россию своей страной, а некоторые из них воспринимают её как противника и допускают сотрудничество с украинской стороной.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2