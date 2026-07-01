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"Как будет выглядеть приближение краха украинского фронта": Тринадцать признаков назвал источник

"Как будет выглядеть приближение краха украинского фронта": Тринадцать признаков назвал источник

10:13, 01 июл 2026

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале рассказал, по каким признакам можно будет судить о приближающемся крахе украинского фронта.

По его словам, украинская армия сейчас испытывает нехватку личного состава, случаи самовольного оставления позиций и снижение боевого духа военнослужащих, что сказывается на её боеспособности. Однако говорить об окончании боевых действий пока преждевременно, для этого должны проявиться конкретные признаки.

Всего Лебедев назвал тринадцать пунктов. Первые три касаются кадровой ситуации: снижение призывного возраста с нынешних 23 до 21 года, отправка на штурмовые позиции инженеров, ремонтников и других тыловых специалистов, а также прекращение локальных контратак на отдельных участках. Это, по его оценке, будет означать полное исчерпание резервов для наступательных действий.

Отдельным признаком координатор подполья назвал разрушение системы ротации подразделений. Части будут оставаться на позициях месяцами, а ослабленные батальоны сливать между собой. Внешне линия фронта при этом ещё сохранит видимость устойчивости, но внутри войск будет нарастать усталость личного состава, участятся случаи самовольного ухода с позиций, а управляемость подразделений снизится.

Ещё один маркер - потеря оперативного резерва, когда прорывы российских войск не удастся закрыть в течение 24–72 часов, и вместо переброски свежей бригады на угрожаемый участок направятся разрозненные роты и подразделения с соседних направлений.

Кроме того, Лебедев указал на резкое падение эффективности украинских беспилотников как на важный признак. Если российская техника начнёт свободнее перемещаться в дневное время и реже подвергаться ударам, это будет означать, что один из основных инструментов, компенсирующих нехватку личного состава ВСУ, перестал действовать.

Среди прочих признаков координатор подполья назвал изменение характера атак: замену небольших мобильных штурмовых групп на выдвижение полноценных военных колонн. Это также укажет на приближение завершения боевых действий на определённом направлении.

Подводя итог, Лебедев отметил, что распад современной армии редко проявляется в виде резкого изменения линии фронта на карте. По его словам, сначала нарушается система снабжения, затем истощаются резервы, после этого командование теряет контроль над флангами. Илишь тогда участок фронта, который ещё недавно казался устойчивым, начинает разрушаться одновременно в нескольких точках.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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