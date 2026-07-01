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Юрий Подоляка подтвердил победное сообщение Минобороны: "Парни из группировки "Восток" просто молодчаги"

Юрий Подоляка подтвердил победное сообщение Минобороны: "Парни из группировки "Восток" просто молодчаги"

10:20, 01 июл 2026

Министерство обороны России сообщило об освобождении населённых пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области. Подробности прорыва обороны противника на Ореховском направлении рассказали военные корреспонденты Юрий Подоляка и Михаил Звинчук.

По словам Подоляки, группировка войск «Восток» смогла не только сдержать украинское контрнаступление, но и прорвать один из наиболее укреплённых рубежей обороны противника. Военный обозреватель подтвердил официальные данные Минобороны об освобождении Лесного и Ровного и добавил, что параллельно военные проводят операцию по повторному вытеснению украинских сил из северной части Терноватого. Эту территорию противник вернул себе в ходе весеннего контрнаступления.

Более развёрнуто ситуацию описал военкор Михаил Звинчук, автор проекта «Рыбарь». По его данным, на Восточно-Запорожском направлении фиксируется рост интенсивности боевых действий. После освобождения Новосёловки группировкой «Восток» украинские подразделения начали контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции. Этим воспользовались бойцы 39-й отдельной мотострелковой бригады и 394-го мотострелкового полка. Они прорвали линию фронта севернее, опираясь на район Воздвиженки, и заняли Лесное и Ровное.

Звинчук уточнил, что видеоподтверждений с флагами на этих территориях пока нет, однако сообщения об успешном продвижении поступают уже некоторое время, поэтому оснований сомневаться в результатах операции немного.

При этом украинские формирования продолжают попытки замедлить наступление группировки «Восток». Они забрасывают в лесополосы в направлении реки Гайчур небольшие группы военнослужащих. Наиболее активно это происходит на северном участке. По данным военкора, зафиксировано присутствие ВСУ в районе населённого пункта Придорожное, а также попытки обойти Рождественское и выйти к Доброполью через лесные массивы.

Звинчук отметил, что из-за этих действий обстановка на северном участке Восточно-Запорожского направления остаётся напряжённой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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