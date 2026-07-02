Главное к утру 2 июля. Россия защитила свой флот. После визита Лукашенко в Китай начались "необъяснимые вещи". "Киев будут отсекать"

09:35, 02 июл 2026

Британская пресса забила тревогу из-за вооружения на судне "Маршал Василевский", а после переговоров Лукашенко с Путиным и Си Цзиньпином на Украине заговорили о новом фронте с территории Белоруссии.

Британская газета The Times сообщила о наличии пулемётов на борту российского газовоза "Маршал Василевский" и назвала это признаком "милитаризации" гражданского флота России. Информация появилась на фоне участившихся попыток европейских стран задерживать российские танкеры в нейтральных водах. Параллельно на Западе обсуждают итоги визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекин, состоявшегося сразу после его встречи с Владимиром Путиным, а в украинских телеграм-каналах распространяется карта возможного наступления с территории Белоруссии с целью отсечения Киева от западных областей страны. Об этих событиях речь пойдёт в материале.

Пулемёты на газовозе довели Лондон до нервного тика

The Times опубликовала материал, в котором утверждается, что на российском судне "Маршал Василевский" установлено оружие. Основанием для публикации послужили фотографии, сделанные ещё в мае у побережья Эстонии: на снимках видны пулемёты на мостике корабля. Издание преподнесло это как свидетельство того, что Россия начала вооружать гражданский флот.

При этом ничего сверхъестественного в самой ситуации нет. "Маршал Василевский" занимается перевозкой газа в Калининградскую область, а любое судно, идущее под российским флагом, юридически считается территорией России. Соответственно, государство вправе защищать его теми средствами, которые сочтёт нужными.

Поводов для усиления защиты у российской стороны в последнее время было предостаточно. Европейские государства регулярно предпринимают попытки задержать танкеры, перевозящие российскую нефть. Один из недавних примеров — досмотр судна Smyrtos британскими военными: на борту находился исключительно гражданский экипаж, что не помешало провести показательную операцию с громкими заявлениями. Однако подобные акции проводились исключительно против безоружных торговых кораблей.

Совершенно иначе всё выглядело, когда рядом оказывались российские военные корабли. Весной в Ла-Манше танкеры сопровождал фрегат "Адмирал Григорович" — и в этот раз попыток силового задержания никто не предпринимал. Единственным инцидентом стало сближение британской яхты с российским кораблём, после чего яхту отогнали предупредительным огнём.

Практика вооружения торговых судов не нова — ещё в советское время танкеры, снабжавшие флот, оснащались артиллерийскими установками и передвигались под прикрытием боевых кораблей. Это заметно снижало желание потенциальных противников проводить против них силовые операции.

Судя по всему, подобный эффект работает и сейчас. По данным The Times, источник в британской разведке признал: если на судах так называемого "теневого флота" России действительно появится оружие, любые попытки их захвата станут крайне рискованным делом. По его словам, желающих высаживаться на такие корабли с вертолётов, скорее всего, уже не найдётся, а вероятность подобных операций сведётся практически к нулю.

Речь идёт не только о защите отдельных танкеров, но и о более широком вопросе — свободе морской торговли в целом. Захват судов без должных юридических оснований создаёт опасный прецедент для всего мирового судоходства. Показательно, что сами европейские государства после громких задержаний, как правило, довольно быстро отпускают суда, что фактически говорит об отсутствии законных оснований для их удержания.

Дополнительно нервозности Лондону добавляет и состояние собственного флота. По открытым данным, у Великобритании на данный момент нет ни одной атомной подлодки, несущей полноценное боевое дежурство: часть субмарин в ремонте, часть выведена из эксплуатации, а строительство новых кораблей растягивается на долгие годы. На этом фоне даже пулемёты на газовозе вызвали в британской столице заметное беспокойство.

После Пекина начались "странности" — на Украине забеспокоились

Ещё один сюжет, привлёкший пристальное внимание на Западе, — визит Александра Лукашенко в Пекин, состоявшийся сразу после его встречи с Владимиром Путиным. Формально переговоры белорусского лидера с китайской стороной подавались как экономические, однако значительная часть экспертов уверена: главной темой обсуждения были вопросы безопасности.

Поездка проходила на фоне резкого обострения отношений между Минском и Киевом. В последние недели Владимир Зеленский неоднократно публично угрожал Белоруссии и лично Лукашенко, выдвигал ультимативные требования и говорил о возможности ударов по белорусской инфраструктуре. По оценке аналитиков, расчёт Киева мог строиться на том, чтобы втянуть Белоруссию в прямое противостояние и одновременно добиться от Пекина давления на Москву ради заморозки конфликта.

Однако события пошли по другому сценарию. Перед визитом в Китай Лукашенко провёл закрытые переговоры с Путиным в Москве. Детали встречи официально не раскрывались, но известно, что на ней обсуждались попытки спровоцировать Белоруссию на конфликт.

После этого в Пекине прозвучали весьма недвусмысленные заявления. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил поддержку Белоруссии в вопросах защиты её суверенитета, независимости и территориальной целостности. Почти одновременно белорусское внешнеполитическое ведомство предупредило, что любое пересечение украинскими войсками государственной границы получит ответ с применением "всего имеющегося потенциала".

Ещё одним показательным моментом стал доклад Центра международной безопасности университета Цинхуа, опубликованный незадолго до визита. В документе говорится, что конфликт между Россией и Украиной вступает в завершающую фазу, а Киев может попытаться распространить боевые действия на соседние государства — в том числе на Белоруссию и страны Балтии. Отдельно эксперты предупредили, что закрытие польско-белорусской границы способно серьёзно ударить по китайско-европейским транспортным маршрутам.

Практически сразу после визита начали происходить события, которые многие наблюдатели расценили как показательные. По сообщениям итальянских СМИ, объём нового пакета помощи Украине, который планируется согласовать на саммите НАТО, оказался почти в четыре раза меньше первоначально обсуждавшихся сумм. Официально сокращение объясняют снижением поддержки со стороны США и нежеланием ряда европейских стран увеличивать финансирование Киева.

Одновременно глава МИД Эстонии признал, что часть государств Евросоюза уже не настроена усиливать давление на Россию. А на парламентском саммите НАТО овациями встретили призыв чешского политика Томио Окамуры искать пути мирного урегулирования конфликта.

На Украине эти новости вызвали заметное беспокойство: местные СМИ начали проводить параллели с событиями, предшествовавшими 24 февраля 2022 года, когда визит российского президента в Китай предшествовал началу спецоперации.

В итоге результат поездки Лукашенко оказался противоположным ожиданиям Киева: Белоруссия вновь подтвердила союзнические отношения с Россией, а Китай дал понять, что готов поддерживать Минск в первую очередь экономическими и политическими средствами.

В Сети обсуждают карту "отсечения" Киева — но эксперты называют это крайне сложной задачей

В украинском сегменте интернета последние дни активно расходится карта возможного наступления с территории Белоруссии. На ней изображён предполагаемый маршрут, который может отсечь Киев и северные области Украины от западных регионов страны.

Авторы этой версии полагают, что подобная операция вынудила бы украинское командование перебрасывать стратегические резервы, серьёзно осложнив ситуацию сразу на нескольких направлениях фронта. Кроме того, под потенциальным контролем российских войск в таком случае могла бы оказаться Ровненская АЭС, а также ключевые транспортные пути, соединяющие Киев с западной частью страны.

Авторы канала "Военная хроника" считают, что появление нового фронта вблизи украинской столицы способно наглядно продемонстрировать западным союзникам бесперспективность дальнейшего затягивания конфликта и усилить давление в пользу переговоров.

Вместе с тем реализация такого сценария сопряжена с серьёзными трудностями. По разным оценкам, для проведения подобной операции потребовалась бы группировка численностью порядка 250–350 тысяч военнослужащих, а её скрытное сосредоточение представляет собой крайне сложную задачу.

Военный эксперт Евгений Линин отмечает, что Россия сохраняет значительное преимущество в ракетном вооружении — прежде всего в баллистических ракетах средней и меньшей дальности, а также в авиации. По его словам, сокращается и технологическое превосходство Запада в сфере связи: уже сейчас российские системы радиоэлектронной борьбы демонстрируют способность эффективно подавлять спутниковые каналы управления беспилотниками, что было заметно во время отражения атак на Крым.

Эксперт также считает, что кадровый вопрос имеет несколько возможных решений — в том числе использование опыта иностранных легионов для привлечения тех, кто заинтересован в получении российского гражданства. По его оценке, при грамотной организации подготовить военнослужащего для выполнения задач на линии боевого соприкосновения можно за относительно короткий срок.

По мнению Линина, главным ограничивающим фактором остаётся время: Европа ускоренными темпами переводит промышленность на военные рельсы, а ведущие страны НАТО открыто готовятся к возможному долгосрочному противостоянию с Россией. В этих условиях, как считает эксперт, Москве необходимо опираться как на собственные ресурсы, так и на поддержку союзников, одновременно создавая сложности для ресурсной базы европейской экономики.

Также эксперт отвергает тезис об оперативном тупике на фронте, полагая, что Россия пока далеко не полностью использует имеющийся потенциал и при наличии политической воли способна решать задачи любого масштаба в сравнительно короткие сроки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2