Крупнейший удар по Киеву: Минобороны сделало официальное заявление в 7:04. Названы поражённые цели

09:41, 02 июл 2026

Ведомство сообщило, что удар нанесён высокоточным оружием большой дальности в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам в России. Ударам подверглись предприятия оборонной промышленности, топливно-энергетический комплекс и инфраструктура военных аэродромов сразу в нескольких регионах.

В ночь на 2 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам в тылу Украины. Об этом утром того же дня, в 07:04, сообщило Министерство обороны России в официальном заявлении. По предварительным данным, атака стала одной из самых масштабных с начала года. Ударам подверглись Киев, Киевская область, а также ещё четыре региона страны.

Что заявили в Минобороны

Согласно официальному сообщению военного ведомства, удар был нанесён в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России. Для его нанесения были задействованы высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

В Минобороны уточнили, что в результате атаки поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса непосредственно в Киеве и Киевской области. Помимо этого, удары пришлись по инфраструктуре военных аэродромов сразу в нескольких регионах страны — Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Таким образом, география ночной атаки охватила значительную часть тыловых объектов, связанных с военным снабжением и обеспечением.

Какие объекты пострадали в Киеве

Более подробную информацию о поражённых в столице объектах привёл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Киеве под удар попали завод «Евроформат» и склад «Евротерминал».

Лебедев обратил внимание, что выбор именно этих двух соседствующих объектов не выглядит случайным. По его словам, механическое производство и крупный логистический терминал фактически образуют единую промышленно-транспортную связку. На одной площадке — оборудование, производственные помещения и ремонтные мощности, на другой — склады, транспорт и инфраструктура, предназначенная для приёма и последующего распределения грузов. Такое расположение, по мнению координатора подполья, указывает на функциональную связь между двумя объектами, а не на их изолированное значение.

Что показали данные NASA FIRMS

Отдельно Лебедев сослался на данные спутниковой системы NASA FIRMS, которая фиксирует очаги пожаров и термические аномалии на поверхности Земли. По этим данным, крупные очаги возгорания зафиксированы на территории машиностроительного завода «Киевское центральное конструкторское бюро клапанов», а также в районе расположенного неподалёку троллейбусного депо.

Что касается машиностроительного завода, координатор подполья уточнил, что это предприятие было причастно к производству ракет «Фламинго». Именно эта деталь, по его словам, объясняет интерес к данному объекту в контексте удара по военно-промышленным целям.

Больше вопросов, как отметил Лебедев, может вызвать поражение соседнего троллейбусного депо. Он пояснил, что подобные депо — причём не только в Киеве — нередко используются для скрытой стоянки бронированной техники. Большие закрытые ангары, наличие ремонтной базы, достаточные электрические мощности и удобные подъездные пути делают такие площадки подходящими для размещения и обслуживания военной техники.

Исходя из этого, координатор подполья сделал вывод, что речь идёт не о случайном попадании по объекту городской инфраструктуры, а о целенаправленном поражении сразу двух связанных между собой объектов — промышленной площадки, задействованной в военном производстве, и места хранения либо обслуживания техники.

Версия о поражении военной элиты

Помимо этого, по предварительным данным, удар мог затронуть представителей западной военной элиты, которые незадолго до атаки прибыли в Киев. Эта информация пока носит предварительный характер и требует дальнейшего подтверждения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2