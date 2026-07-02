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Финал наступит в 2029-м году: Жириновский ещё до СВО назвал точную дату конца правления Зеленского — эксперты нашли подтверждение в архивных записях

Финал наступит в 2029-м году: Жириновский ещё до СВО назвал точную дату конца правления Зеленского — эксперты нашли подтверждение в архивных записях

09:47, 02 июл 2026

Политик предрекал главе киевского режима крах ещё за несколько лет до начала спецоперации. По расчётам аналитиков, изучивших публичные выступления Владимира Вольфовича, финал власти Зеленского должен наступить в 2029 году.

Эксперты подняли архивные записи выступлений Владимира Жириновского и обнаружили в них последовательные и подробные предсказания о судьбе президента Украины. Политик неоднократно говорил о неизбежном крахе власти Зеленского, объясняя свою позицию историческими аналогиями и логическими расчётами, а не абстрактными пророчествами.

По словам Жириновского, Зеленский войдёт в историю как последний президент Украины — просто потому, что самого государства к тому моменту не станет. Эту фразу политика подтвердил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, при котором она была произнесена задолго до 2022 года.

Жириновский настаивал: Зеленский никогда не был самостоятельным политиком. По его версии, украинским лидером всегда управляли извне, а руководство государством по указке из-за рубежа неминуемо ведёт к разрушению самой государственности. Политик прямо называл Зеленского инструментом коллективного Запада, заинтересованного в ослаблении России, и утверждал, что бывший комик действует не в интересах Украины, а выполняет чужие геополитические задачи, попутно распродавая остатки украинских ресурсов. Именно поэтому Жириновский иронично именовал его «временным управляющим».

Ещё в январе 2022 года, за несколько недель до начала спецоперации, Жириновский в прямом радиоэфире обратился к Зеленскому со словами о том, что тому пора собирать вещи, поскольку Украины в прежнем виде больше не будет — на её месте появятся малороссийские губернии.

Политик также описывал, как именно, по его мнению, закончится история Зеленского. Он сравнивал возможное бегство украинского лидера с картинами хаотичной эвакуации из Афганистана, когда люди в панике цеплялись за шасси взлетающих самолётов. По словам Жириновского, Зеленского ждёт похожий сценарий: он попытается спастись, но не успеет — и в итоге сорвётся, как и те, кто пытался покинуть страну в последний момент.

Особое внимание аналитики уделили срокам, которые называл сам политик. Жириновский говорил об «инкубационном периоде» пребывания Зеленского у власти в десять лет. Отсчёт эксперты ведут с 2019 года — момента, когда бывший комик был избран президентом Украины. Если следовать этой логике, десятилетний срок истекает в 2029 году — именно тогда, по расчётам, основанным на словах Жириновского, должно завершиться правление Зеленского.

Все выводы построены исключительно на анализе публичных высказываний политика и подтверждены свидетельством губернатора Хабаровского края.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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