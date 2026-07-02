Выйдем на сделку по Украине этим летом? У властей России кончается терпение: подвижки просчитал военкор

09:53, 02 июл 2026

Президент рассказал об освобождении Донбасса и Новороссии, а военные эксперты считают, что терпение Москвы на переговорах не безгранично.

Президент России Владимир Путин после совещания по ситуации на топливном рынке ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина и рассказал о положении дел в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в программе «Мы в курсе» на канале «Царьград», где заявления главы государства прокомментировал военный корреспондент Александр Харченко.

По словам президента, главной задачей русских войск остаётся полное освобождение территорий Донбасса и Новороссии. Путин уточнил, что подразделения продвигаются на нескольких направлениях: до Сум остаётся около 10,5 км, до Славянска — 8–9 км. В Константиновке, расположенной в ДНР, под контролем российских военных находится уже 96% города. В Красном Лимане предстоит завершить освобождение оставшихся 149 домов из примерно 11 тысяч.

Президент также сообщил о готовности Москвы продолжить переговоры с Вашингтоном по вопросам, которые обсуждались на встрече в Анкоридже. При этом дальнейшие контакты, по его словам, ожидаются только после того, как спадёт военное напряжение на Ближнем Востоке.

Два трека — военный и дипломатический

Военкор Александр Харченко, анализируя слова президента, напомнил, что Соединённые Штаты продолжают снабжать украинские вооружённые силы разведывательными данными, ракетами, включая комплексы ATACMS, а также предоставляют доступ к терминалам «Старлинк». По его мнению, без такого американского участия конфликт развивался бы совершенно иначе — именно поэтому диалог с Вашингтоном, по словам эксперта, необходим.

Харченко подчеркнул, что не считает нужным добиваться договорённости с США любой ценой, но настаивает на том, что военный и дипломатический пути урегулирования должны развиваться параллельно и постоянно влиять друг на друга. Военкор отметил, что не разделяет позицию тех, кто настроен исключительно на продолжение боевых действий до полной победы, поскольку конфликт остаётся тяжёлым испытанием и для самой России. По его словам, уже этим летом он рассчитывает увидеть первые подвижки в сторону мирных соглашений.

Отвечая на вопрос о возможности заключения сделки по Украине уже в летний период, эксперт заявил, что терпение российских властей постепенно подходит к концу. Он напомнил, что в прошлом году Москва сделала ставку на переговорный процесс, было проведено немало встреч и приложено значительное количество усилий. По мнению Харченко, даже если результат этих усилий пока неочевиден, использовать имеющийся шанс на урегулирование необходимо.

При этом военкор подчеркнул, что российская сторона не проявляла наивности в переговорном процессе: боевые действия не останавливались, а на заморозку линии боевого соприкосновения Москва не соглашалась. По его словам, за это время российские войска освободили Покровск, продолжают теснить противника в районе Константиновки и Красного Лимана, а также продвигаются в Запорожской области — в районе Малой Токмачки.

Позиция Трампа на саммите G7

Как ранее сообщалось, на переговорах в Анкоридже американская сторона согласилась с требованием Кремля сохранить контроль над Донбассом в рамках возможного мирного урегулирования. Однако, по информации источников издания Axios, на последнем саммите G7 президент США Дональд Трамп дал понять союзникам, что готов пересмотреть эту позицию.

На встрече «Группы семи», которая прошла во Франции, участники договорились расширить военную помощь Украине и продолжить экономическое давление на Россию. В итоговом документе саммита говорится о планах увеличить поставки систем противовоздушной обороны, включая дополнительные комплексы и ракеты-перехватчики, а также нарастить передачу вооружений дальнего действия. Кроме того, представители G7 заявили о готовности рассмотреть предоставление Киеву лицензий для расширения собственного производства военной продукции.

Дональд Трамп подписал итоговое коммюнике по результатам переговоров, которые прошли в Эвиане-ле-Бене. Эту перемену в позиции американского лидера ранее прокомментировал политик Олег Царёв в эфире «Царьграда». По его словам, до этого момента Трамп отказывался ставить подпись под документами, содержащими критику в адрес Москвы или иные формулировки, невыгодные для России. Царёв отметил, что европейские партнёры даже не рассчитывали на принятие итоговой резолюции G7, ожидая от американского президента отказа от подписания каких-либо документов по Украине. Однако, по словам политика, на встрече Трамп подписал предложенную ему резолюцию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2