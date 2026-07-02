09:59, 02 июл 2026

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский признался о переброске войск к границе с Брянской областью. Военные эксперты в беседе с журналистами рассказали, чем на самом деле может быть вызвано подобное скопление сил и стоит ли ждать повторения прошлогоднего вторжения в Курскую область.

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил о концентрации военных подразделений вблизи российской границы, в районе Брянской области. Об этом стало известно на этой неделе. Военные аналитики, комментируя ситуацию, оценили вероятность нового вторжения на территорию России по образцу курской операции.

Поводом для обсуждения послужила ещё одна история, связанная с публичными заявлениями украинского руководства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предъявил Белоруссии требование убрать со своей территории оборудование, которое якобы использовалось для наведения российских беспилотников на цели вблизи границы с Украиной. Спустя несколько дней глава киевского режима заявил о своей победе, утверждая, что Минск согласился на его условия.

Но буквально на днях эту информацию опроверг сам Сырский. Главком признал, что упомянутое оборудование продолжает работать в штатном режиме, а один из объектов фиксировался в рабочем состоянии в понедельник, 29 июня.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин объяснил подобные противоречивые заявления Киева критическим положением украинской армии на линии фронта. По его словам, власти страны намеренно нагнетают напряжённость, рассчитывая, что удары со стороны России спровоцируют более активное вовлечение НАТО в конфликт. Данилин допустил, что за громкими заявлениями может стоять попытка обосновать проведение диверсионной операции на территории Белоруссии — вплоть до захвата размещённого там российского стратегического вооружения.

Отдельного внимания заслуживает реакция самих украинских наблюдателей. Они обратили внимание на нестыковку: если бы упомянутые ретрансляторы действительно были отключены, беспилотники типа «Герань» должны были испытывать проблемы с наведением, а точность ударов — снизиться. Однако, судя по последним атакам на Киев, эффект оказался прямо противоположным. Именно поэтому, как предполагается, Сырскому и пришлось выдвинуть версию о «единственном включённом ретрансляторе» — чтобы объяснить очевидное несоответствие ранее сделанных заявлений.

На этом фоне встаёт главный вопрос: с какой целью украинское командование стягивает силы в Черниговскую область, у самой границы с Брянской областью. Официальная версия Сырского — необходимость прикрытия от возможного удара со стороны России на этом направлении. Однако даже часть украинской аудитории не воспринимает это объяснение всерьёз. Перемещение мобильных групп, эвакуация населённых пунктов и обустройство укреплённых позиций больше напоминают подготовку к очередному наступлению — по аналогии с прошлогодним рейдом в Курскую область.

Военный аналитик Алексей Леонков, впрочем, усомнился в реальности подобного сценария. По его оценке, у украинской армии сейчас попросту не хватает ресурсов для операции масштаба курской. Максимум, на что способны ВСУ в текущих условиях — точечные действия небольших тактических групп, подобные тем, что фиксировались в районе Константиновки.

Эксперт отметил, что украинская сторона испытывает серьёзный дефицит подготовленных военных кадров. Этот пробел частично компенсируется массированными атаками дронов, значительная часть которых управляется системами искусственного интеллекта — что, по его словам, косвенно подтверждает нехватку даже опытных операторов беспилотников.

По мнению Леонкова, разговоры о подготовке нового «контрнаступления» — это прежде всего элемент информационной кампании. Киеву важно поддерживать образ армии, продолжающей вести активные боевые действия против России, даже если реальных ресурсов для крупной наступательной операции у ВСУ сейчас нет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2