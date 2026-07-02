Россия лишила сна главу НАТО? Рютте сделал неожиданное признание о том, что беспокоит его больше всего

10:05, 02 июл 2026

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что именно Россия не даёт ему спать по ночам и остаётся главной долгосрочной угрозой для блока.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что тема России лишает его сна. Об этом он рассказал в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. Заявление уже успело разойтись по мировым СМИ и вызвать широкое обсуждение.

По словам Рютте, обычно он старается спать спокойно, однако если что-то и не даёт ему уснуть, то это именно Россия. Генсек альянса подчеркнул, что считает её главной долгосрочной угрозой для Североатлантического блока.

Стоит отметить, что подобные заявления звучат на фоне неоднократных опровержений со стороны Москвы относительно якобы имеющихся намерений атаковать страны НАТО. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном отмечал, что нападение на альянс не входит в планы Москвы, поскольку в этом попросту нет никакого смысла.

Ранее пользователи соцсети X уже критиковали Рютте за его риторику — тогда генсек обвинял Россию в агрессии против Украины и призывал наращивать поддержку Киева. Многие пользователи посчитали, что такие высказывания лишь затягивают украинский конфликт. Один из комментаторов прямо назвал генсека виновником продолжения войны и призвал прекратить поддержку боевых действий, указав на растущие потери украинских военных.

В Москве неоднократно предупреждали, что поставки западного вооружения на Украину повышают риск эскалации конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что грузы с оружием для украинской армии рассматриваются как законные военные цели.

При этом европейские политики продолжают настаивать на увеличении военных расходов. Один из последних примеров — заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что страна намерена действовать так же, как и прежде.

Признание Рютте стало ещё одним подтверждением того, что Россия остаётся центральной темой в стратегии НАТО. В Москве же подобную риторику расценивают как элемент политической игры, призванный оправдать дальнейшее наращивание военного потенциала альянса.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2