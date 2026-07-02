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Появилось сообщение о Зеленском. "X-101 взорвали секретный объект в Киеве". США подняли тревогу

Появилось сообщение о Зеленском. "X-101 взорвали секретный объект в Киеве". США подняли тревогу

10:22, 02 июл 2026

Ночью по Киеву и другим объектам на Украине был нанесён массированный ракетный удар. Среди целей — предприятие, внешне позиционировавшееся как организация по благоустройству территорий. По данным телеграм-канала «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев», всего было задействовано порядка 74 ракет различных типов.

Киев этой ночью оказался под мощным ракетным ударом. Украинские телеграм-каналы сообщают о масштабных пожарах в разных частях города. По информации, которую публикует военный блогер Сергей Лебедев, две крылатые ракеты Х-101 поразили объект, официально числившийся предприятием по ландшафтным работам. На деле никакого озеленения там не велось: очевидцы неоднократно фиксировали на территории фуры с военными номерами, армейские грузовики и транспорт, предположительно задействованный в снабжении украинских вооружённых сил.

Лебедев отмечает, что применение сразу двух ракет этого класса свидетельствует о высоком приоритете объекта и намерении гарантированно поразить складскую инфраструктуру. По его версии, одна ракета, вероятнее всего, разрушила основное здание, вторая пришлась на соседний ангар или прилегающую площадку с техникой. Публикуемые киевлянами кадры фиксируют мощные взрывы.

Помимо этого, по данным того же источника, удары были нанесены по заводу «Евроформат» и складскому комплексу «Евротерминал» — крупный пожар охватил промышленную зону в северной части украинской столицы. В этом районе, по имеющимся сведениям, применялись баллистические ракеты «Искандер-М» и, предположительно, Х-101. Отдельно сообщается о пожаре на заводе ракетных компонентов и в районе троллейбусного депо — здесь, по данным Лебедева, отработали семь гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Всего этой ночью по Украине было выпущено около 12 ракет типа «Циркон» — перехватов по ним не зафиксировано.

На фоне удара появилась информация о передвижениях Владимира Зеленского: по данным ряда журналистов, воздушное судно, связанное с украинским президентом, вылетело из Кракова в Кишинёв, а затем взяло курс в сторону Ирландии. Ранее, согласно сообщению aif.ru, американская сторона предупредила Киев о возможном массированном обстреле в пределах ближайших 72 часов, в том числе упомянув возможное применение баллистической ракеты «Орешник».

Генерал-майор Сергей Липовой в своём комментарии предположил, что после получения подобных предупреждений в Киеве могла начаться эвакуация военно-командных центров, а также, возможно, и других стратегических объектов — включая политическое руководство страны.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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