"Лето очень тяжёлым будет": Военкор Коц дал неутешительный прогноз. Всё изменится лишь через 4 месяца

09:39, 03 июл 2026

Военный корреспондент Александр Коц предупредил, что ближайшие месяцы станут одними из самых сложных с точки зрения защиты российских регионов от ударов украинских беспилотников. По его прогнозу, ситуация начнёт меняться не раньше ноября, когда, по словам министра обороны Андрея Белоусова, должна в полной мере заработать новая система противовоздушной обороны.

Тема защиты российской территории от массированных атак беспилотников не теряет актуальности. Несмотря на то что большинство дронов удаётся перехватывать на подлёте, противник продолжает совершенствовать тактику и наносить удары по объектам в глубине страны. На этом фоне военный корреспондент Александр Коц дал развёрнутый прогноз. Его слова приводит издание «ПолитНавигатор».

По оценке Коца, рассчитывать на быстрое улучшение обстановки пока не приходится. Лето обещает быть крайне напряжённым, а сложный период продлится приблизительно до ноября.

Военкор также обозначил возможный следующий шаг противника. Если до сих пор удары преимущественно наносились по объектам нефтяной инфраструктуры, то к осени целями могут стать объекты энергетики — в частности, теплоэлектроцентрали, в том числе расположенные в глубине страны.

Вместе с тем Коц обозначил и повод для осторожного оптимизма. Источником его стала встреча военных корреспондентов с министром обороны России Андреем Белоусовым. По словам Коца, именно на этой встрече глава ведомства сообщил: к ноябрю в России должна в полной мере заработать новая система противодействия беспилотным угрозам. Подробности системы военкор раскрывать не стал, однако отметил, что в неё будет интегрирован весь необходимый функционал, а количество средств поражения и перехвата существенно возрастёт.

Параллельно в систему ПВО внедряются технологии искусственного интеллекта. Формируется единая цифровая среда, призванная повысить информированность подразделений о происходящем. Отдельным направлением становится создание мобильных огневых групп, оснащённых FPV-перехватчиками. Предполагается, что такие подразделения окажутся эффективнее в борьбе с беспилотниками там, где применение классических средств ПВО затруднено.

Характер угроз за последние месяцы заметно изменился: если прежде речь шла об отдельных воздушных атаках, то теперь противник применяет беспилотники массово, запуская их одновременно по нескольким направлениям. Именно это обстоятельство, по мнению Коца, и делает предстоящий период особенно сложным. Однако военкор рассчитывает, что к ноябрю новые технические решения и расширенные возможности войск противовоздушной обороны позволят изменить ситуацию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2