Украина прямо предупредила, что будет к зиме. Военкор призвал готовиться: Мобилизация - "это необходимо"

09:45, 03 июл 2026

Киев не скрывает намерений существенно увеличить количество дронов, запускаемых по российской территории: к зиме этот показатель планируется довести до 1000 единиц в сутки. Сейчас, по данным военного корреспондента Александра Харченко, среднесуточное число запусков составляет от 300 до 400 беспилотников. Об этом он заявил в программе «Мы в курсе» на телеканале Царьград.

Помимо наращивания числа БПЛА, отдельные представители украинской стороны заявляют о планах активизировать применение крылатых и баллистических ракет против России.

На этом фоне Харченко призвал не ждать обострения, а действовать превентивно. По его словам, армии уже сейчас требуется значительно больше технически грамотных специалистов — потребность в таких кадрах растёт кратно каждый месяц. Речь идёт о выстраивании комплексных систем противодействия беспилотникам: управлении радиолокационными станциями, перехвате вражеских дронов и сопутствующих задачах.

Военкор подчеркнул: подобная работа требует профессиональной подготовки, а не просто физического присутствия человека с оружием. Для решения этих задач, по его мнению, в вооружённые силы необходимо привлекать квалифицированных специалистов с техническим образованием.

Мобилизацию Харченко назвал одним из инструментов получения таких кадров, оговорившись, что осознаёт тяжесть подобного шага. Тем не менее он является необходимым — с учётом того, что украинские беспилотники становятся всё более скоростными, а угроза баллистических ракетных ударов возрастает.

В качестве иллюстрации меняющейся обстановки корреспондент привёл пример появления зенитных комплексов «Панцирь» на эстакадах вблизи МКАД во время объявления воздушных тревог — явление, которого прежде не наблюдалось. По словам Харченко, это свидетельствует о том, что конфликт всё больше затрагивает повседневную жизнь граждан.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2