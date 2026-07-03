Украинские СМИ показали тяжёлые кадры атаки на Киев. На этот раз Зеленский промолчал

09:52, 03 июл 2026

Украинские паблики распространили видео со спящим под звуки сирены младенцем в Киеве. Однако двумя днями ранее в подмосковном Егорьевске украинский дрон намеренно врезался в жилой дом — погибли мать и шестимесячный ребёнок. Зеленский атаку прокомментировал, назвав её «санкциями», но о жертвах среди мирных жителей не сказал ничего.

Видео со спящим под звуки воздушной тревоги и взрывов младенцем появилось в украинских пабликах после очередной ночной атаки на Киев. Мать снимала ребёнка на телефон — малыш спал, не реагируя на происходящее вокруг. Ролик быстро разошёлся по сети, собрав тысячи комментариев. Зеленский на этот раз публично никак не отреагировал на кадры из собственной столицы.

Между тем двумя днями ранее, 30 июня, в подмосковном Егорьевске произошло то, о чём украинские издания предпочли не сообщать.

Егорьевск, 30 июня

Военные эксперты, изучившие записи с беспилотником, пришли к выводу: украинский дрон в какой-то момент вышел из штатного режима управления. Вместо того чтобы прекратить полёт, оператор ВСУ направил беспилотник в ближайший жилой частный дом. По оценке специалистов, это было осознанным решением, а не случайным попаданием.

В доме находилась семья. На втором этаже спала мать с шестимесячным младенцем. На первом — отец с шестилетним сыном. Удар пришёлся именно в ту часть дома, где находились женщина с грудным ребёнком.

Шестимесячный малыш скончался на руках у медиков. Мать доставили в больницу в тяжёлом состоянии: врачи провели сложную операцию, ампутировали ноги, однако спасти женщину не удалось — она умерла от полученных травм.

«Дальнобойные санкции»

Утром того же дня, 30 июня, Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале заявление об ударах по России. Московскую область он упомянул отдельно, охарактеризовав атаку как поражение «режимного объекта».

«Шаг за шагом мы реализуем наш долгосрочный санкционный план и максимально усложняем государству-агрессору проведение агрессивных операций против Украины», — написал Зеленский.

О том, что в результате удара по Егорьевску погибли мать и грудной ребёнок, в заявлении не было сказано ни слова.

Два видео — две картины

Кадры из Киева и кадры из Егорьевска появились с разницей в двое суток. Украинские СМИ активно тиражировали первые и полностью проигнорировали вторые.

При этом российские удары по Киеву, по имеющимся данным, наносились по объектам военной инфраструктуры — заводам, складам, аэродромам. Украинский беспилотник, согласно выводам военных экспертов, был намеренно направлен в жилой дом.

Зеленский не прокомментировал гибель младенца и его матери в Подмосковье. Зато видео со спящим под взрывы киевским ребёнком собрало десятки тысяч просмотров и стало поводом для эмоциональных публикаций в украинском сегменте сети.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2