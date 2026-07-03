Шурыгин: "Украина осталась без новых ракетных систем". Минус "Фламинго" и Fire Point. А что ещё поразили ВС России в Киеве?

10:01, 03 июл 2026

Вооружённые силы России нанесли комплексный удар по военным и промышленным объектам на Украине. Среди целей - предприятия оборонной промышленности, объекты топливно-энергетического сектора, военные аэродромы сразу в нескольких областях страны. Об итогах атаки сообщило Министерство обороны России, а военный эксперт Владислав Шурыгин в своём телеграм-канале "Рамзай" подробно описал последствия для украинского ракетного производства.

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о результатах ночных ударов. Согласно официальным данным ведомства, атаки были направлены против предприятий военно-промышленного комплекса и объектов топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Помимо этого, удары пришлись по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В качестве основания для проведения операции в ведомстве назвали ответные меры на террористические действия украинской стороны.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя произошедшее, выделил в качестве основного результата уничтожение оборонного предприятия "Радионикс". По его оценке, именно этот завод обеспечивал производство систем управления для украинских ракет "Фламинго" и комплексов Fire Point. После удара выпуск этих систем заблокирован, что лишает воздушные силы Украины возможности получать новые ракетные комплексы.

Что именно было поражено в Киеве

Среди атакованных объектов Министерство обороны выделяет несколько ключевых предприятий.

ООО "РАДИОНИКС" — предприятие радиоэлектронной промышленности, специализирующееся на агрегатно-детальном производстве. Завод являлся научно-производственной базой, где разрабатывались и выпускались системы управления для широкого спектра ракетного вооружения: крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет "Файер Пойнт-7" и "Файер Пойнт-9", управляемых ракет "Нептун-МД", а также зенитных управляемых ракет в рамках проекта "Клон". Продукция предприятия непосредственно определяла боевые возможности украинских ВВС и их способность преодолевать системы противовоздушной обороны.

ООО "Научно-производственная компания "АТЛОН АВИА" — ещё одно предприятие радиоэлектронной отрасли, входящее в структуру украинского ВПК. Здесь производились беспилотные летательные аппараты большой дальности Ан-196 "Лютый", ударные БПЛА "Магура УА", а также другие типы беспилотников и барражирующие боеприпасы.

ПП "Антонов" — сборочное предприятие авиационной промышленности, задействованное в разработке и производстве военных самолётов, а также в сборке и модернизации дальнобойных беспилотников Ан-196 "Лютый".

АО "Киевский радиозавод" и ООО "ТРИМЕН-УКРАИНА" — предприятия, специализирующиеся на модернизации прицельных комплексов для танков и боевых машин пехоты украинского производства. Кроме того, здесь изготавливались оптические прицелы и устройства наведения для бронетехники, выпускались комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, а также интегральные схемы и элементы микросборок для зенитных ракетных комплексов, систем радиоэлектронной борьбы и авиационной техники.

Промышленное предприятие КИЕВ-25 ("ПВ ГРУПП УКРАИНА") — производственная площадка, где выпускались и хранились программно-аппаратные комплексы радиоэлектронной борьбы "Лима". Эти системы предназначены для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных боеприпасов.

Транспортно-логистический центр "МЛП-ЧАЙКА" использовался для хранения беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полёта, боевых частей, боеприпасов, а также различных комплектующих для вооружения и военной техники иностранного происхождения.

Склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 (ООО "Грандтерминал") обеспечивал поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский в воинские части киевского гарнизона, в том числе в подразделения, отвечающие за противовоздушную оборону военных объектов, а также в части ВСУ, действующие в зоне боевых действий.

Помимо перечисленного, удары были нанесены по газораспределительным станциям в Киеве и Киевской области, обеспечивавшим энергоснабжение предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2